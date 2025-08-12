До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Сибига
До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской инициативы".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.
"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе, благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - сказал министр.
Сибига подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии.
Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем, подытожил глава МИД.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він рівний тобі, за посадою, міністр.
не треба плазувати перед шмигалем та виконувати його роботу!
чи вроджені навички догоджати, не витравити нічим?
А то все планируете получать на халяву, а не производить.
Іспанський сором.