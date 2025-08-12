До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Сибига

До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе, благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - сказал министр.

Сибига подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии.

Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем, подытожил глава МИД.

Читайте: Снарядный завод в Украине не достроен из-за бюрократии, - Rheinmetall