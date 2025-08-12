РУС
До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Сибига

Чешская инициатива Сколько боеприпасов планируют получить

До конца года Украина планирует получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе, благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - сказал министр.

Сибига подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - это пример решительных и смелых решений Чехии.

Украина приветствует продолжение снарядной инициативы и в будущем, подытожил глава МИД.

боеприпасы (2393) Чехия (1778) Сибига Андрей (598)


зелений холуй сибіга, шмигаль більше не прем'єр!
він рівний тобі, за посадою, міністр.
не треба плазувати перед шмигалем та виконувати його роботу!
чи вроджені навички догоджати, не витравити нічим?
показать весь комментарий
12.08.2025 14:26 Ответить
Зєрмаки москальська агентура!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:28 Ответить
Дякуємо чеським друзям ,на жаль влада українська неспроможна ні на що окрім корупції.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:31 Ответить
А завод який німці будують можна ***** бюрократією в три зміни не кажучи про ракети українського виробництва чекаємо три роки.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:32 Ответить
Сибига, а почему до сих пор не построен снарядный завод в Украине от Rheinmetall ?
А то все планируете получать на халяву, а не производить.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:04 Ответить
головне.що єрмак їх не потопив в болотах
показать весь комментарий
12.08.2025 15:39 Ответить
Країна зелених звітувальників про чужі досягнення.
Іспанський сором.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:41 Ответить
 
 