До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Сибіга
До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - сказав міністр.
Сибіга наголосив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ - це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії.
Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому, підсумував глава МЗС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він рівний тобі, за посадою, міністр.
не треба плазувати перед шмигалем та виконувати його роботу!
чи вроджені навички догоджати, не витравити нічим?
А то все планируете получать на халяву, а не производить.