До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Сибіга

Чеська ініціатива Скільки боєприпасів планують отримати

До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ - це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії.

Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому, підсумував глава МЗС.

зелений холуй сибіга, шмигаль більше не прем'єр!
він рівний тобі, за посадою, міністр.
не треба плазувати перед шмигалем та виконувати його роботу!
чи вроджені навички догоджати, не витравити нічим?
12.08.2025 14:26 Відповісти
Зєрмаки москальська агентура!
12.08.2025 14:28 Відповісти
Дякуємо чеським друзям ,на жаль влада українська неспроможна ні на що окрім корупції.
12.08.2025 14:31 Відповісти
А завод який німці будують можна ***** бюрократією в три зміни не кажучи про ракети українського виробництва чекаємо три роки.
12.08.2025 14:32 Відповісти
Сибига, а почему до сих пор не построен снарядный завод в Украине от Rheinmetall ?
А то все планируете получать на халяву, а не производить.
12.08.2025 15:04 Відповісти
головне.що єрмак їх не потопив в болотах
