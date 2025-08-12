До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи", - Сибіга

До кінця року Україна планує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".

"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ - це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії.

Україна вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому, підсумував глава МЗС.

