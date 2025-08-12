РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12468 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
583 12

Каллас: Давление в вопросах мира должно быть на Россию

каллас,кая

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что в войне России против Украины давление следует оказывать на агрессора, а не на жертву.

Об этом она сказала в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

Каллас отметила, что Украина уже сделала уступку, согласившись на безусловное прекращение огня.

"Здесь - один агрессор и одна жертва. Нужно давить на Россию, чтобы она пошла на уступки", - заявила Каллас. Она добавила, что Москва до сих пор не изменила своих целей и не сделала ни одной уступки, поэтому именно на нее должно быть направлено давление для прекращения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины

Автор: 

россия (96867) Каллас Кая (254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Європа здійснила потужний тиск на росію:

"У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ більше, ніж на допомогу Україні, - The Guardian"
показать весь комментарий
12.08.2025 14:43 Ответить
+4
Хто його буде здійснювати, га, жіночко? Може іншопланетяни, котрі прилетять в листопаді?

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
12.08.2025 14:47 Ответить
+3
Те ж саме, слово в слово, європейські політики казали чотири роки тому. Що змінилося?
показать весь комментарий
12.08.2025 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан сказав зворотнє. Для трампа двох думок бути не може.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:40 Ответить
Так рашку так легко не задавиш а Україні перекрити кислород можна на раз - два
показать весь комментарий
12.08.2025 14:40 Ответить
каллас, красива жіночка, але!!!
ти не суспільному кажи, а рудому фріку трампу та його оточенню сраколизів!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:41 Ответить
Європа здійснила потужний тиск на росію:

"У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ більше, ніж на допомогу Україні, - The Guardian"
показать весь комментарий
12.08.2025 14:43 Ответить
Те ж саме, слово в слово, європейські політики казали чотири роки тому. Що змінилося?
показать весь комментарий
12.08.2025 14:43 Ответить
А навіщо міняти, коли і так https://www.dw.com/uk/u-nato-zaklykaly-ne-dozvolyty-viini-vyity-za-mezhi-ukrainy/a-61055645 все працює?
показать весь комментарий
12.08.2025 14:49 Ответить
Хто його буде здійснювати, га, жіночко? Може іншопланетяни, котрі прилетять в листопаді?

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
12.08.2025 14:47 Ответить
це в світі, де люди ходять догори головою..., а в іншому, де живуть трамп та путін, "побєдитель" отримує все й навіть більше, а потім посередник укладає "прекрасну" угоду зі злочинцем на костях переможеного...
показать весь комментарий
12.08.2025 14:47 Ответить
Дякуємо Кая Каллас!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:55 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 14:58 Ответить
У трампа нема чим натиснути на ху-йла. Просто нема. Тому очевидно що він буде тиснути на тих на кого він вплив має.
Це ази під'ороведення...
показать весь комментарий
12.08.2025 14:59 Ответить
Це так в нормальному світі повинно бути. А в світі дт - дабл трабла, сі дзень пня, та блідої поганки на тому пні, все інакше. І нажаль, в найближчий час, ці смердючі дідки не збираються нікуди діватися. І не факт, що якщо вони кудись зникунуть, то стане краще. Їм на зміну можуть прийти ще більші фашисти. Патрушев, венс, а в Китаї навіть не знаю хто.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:02 Ответить
 
 