Каллас: Давление в вопросах мира должно быть на Россию
Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что в войне России против Украины давление следует оказывать на агрессора, а не на жертву.
Об этом она сказала в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
Каллас отметила, что Украина уже сделала уступку, согласившись на безусловное прекращение огня.
"Здесь - один агрессор и одна жертва. Нужно давить на Россию, чтобы она пошла на уступки", - заявила Каллас. Она добавила, что Москва до сих пор не изменила своих целей и не сделала ни одной уступки, поэтому именно на нее должно быть направлено давление для прекращения войны.
ти не суспільному кажи, а рудому фріку трампу та його оточенню сраколизів!!!
