Каллас: Давление в вопросах мира должно быть на Россию

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что в войне России против Украины давление следует оказывать на агрессора, а не на жертву.

Об этом она сказала в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

Каллас отметила, что Украина уже сделала уступку, согласившись на безусловное прекращение огня.

"Здесь - один агрессор и одна жертва. Нужно давить на Россию, чтобы она пошла на уступки", - заявила Каллас. Она добавила, что Москва до сих пор не изменила своих целей и не сделала ни одной уступки, поэтому именно на нее должно быть направлено давление для прекращения войны.

