Каллас: Тиск у питаннях миру має бути на Росію, а не на Україну

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас наголосила, що у війні Росії проти України тиск слід чинити на агресора, а не на жертву.

Про це вона сказала в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Каллас зазначила, що Україна вже зробила поступку, погодившись на безумовне припинення вогню.

"Тут один агресор і одна жертва. Потрібно тиснути на Росію, аби вона пішла на поступки", - заявила Каллас. Вона додала, що Москва досі не змінила своїх цілей і не зробила жодної поступки, тож саме на неї має бути спрямований тиск для припинення війни.

