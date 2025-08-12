УКР
Каллас: Тиск у питаннях миру має бути на Росію, а не на Україну

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас наголосила, що у війні Росії проти України тиск слід чинити на агресора, а не на жертву.

Про це вона сказала в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Каллас зазначила, що Україна вже зробила поступку, погодившись на безумовне припинення вогню.

"Тут один агресор і одна жертва. Потрібно тиснути на Росію, аби вона пішла на поступки", - заявила Каллас. Вона додала, що Москва досі не змінила своїх цілей і не зробила жодної поступки, тож саме на неї має бути спрямований тиск для припинення війни.

Європа здійснила потужний тиск на росію:

"У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ більше, ніж на допомогу Україні, - The Guardian"
12.08.2025 14:43 Відповісти
Хто його буде здійснювати, га, жіночко? Може іншопланетяни, котрі прилетять в листопаді?

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
12.08.2025 14:47 Відповісти
Те ж саме, слово в слово, європейські політики казали чотири роки тому. Що змінилося?
12.08.2025 14:43 Відповісти
Орбан сказав зворотнє. Для трампа двох думок бути не може.
12.08.2025 14:40 Відповісти
Так рашку так легко не задавиш а Україні перекрити кислород можна на раз - два
12.08.2025 14:40 Відповісти
каллас, красива жіночка, але!!!
ти не суспільному кажи, а рудому фріку трампу та його оточенню сраколизів!!!
12.08.2025 14:41 Відповісти
Європа здійснила потужний тиск на росію:

"У 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ більше, ніж на допомогу Україні, - The Guardian"
12.08.2025 14:43 Відповісти
Те ж саме, слово в слово, європейські політики казали чотири роки тому. Що змінилося?
12.08.2025 14:43 Відповісти
А навіщо міняти, коли і так https://www.dw.com/uk/u-nato-zaklykaly-ne-dozvolyty-viini-vyity-za-mezhi-ukrainy/a-61055645 все працює?
12.08.2025 14:49 Відповісти
12.08.2025 14:47 Відповісти
це в світі, де люди ходять догори головою..., а в іншому, де живуть трамп та путін, "побєдитель" отримує все й навіть більше, а потім посередник укладає "прекрасну" угоду зі злочинцем на костях переможеного...
12.08.2025 14:47 Відповісти
Дякуємо Кая Каллас!
12.08.2025 14:55 Відповісти
12.08.2025 14:58 Відповісти
У трампа нема чим натиснути на ху-йла. Просто нема. Тому очевидно що він буде тиснути на тих на кого він вплив має.
Це ази під'ороведення...
12.08.2025 14:59 Відповісти
Це так в нормальному світі повинно бути. А в світі дт - дабл трабла, сі дзень пня, та блідої поганки на тому пні, все інакше. І нажаль, в найближчий час, ці смердючі дідки не збираються нікуди діватися. І не факт, що якщо вони кудись зникунуть, то стане краще. Їм на зміну можуть прийти ще більші фашисти. Патрушев, венс, а в Китаї навіть не знаю хто.
12.08.2025 15:02 Відповісти
 
 