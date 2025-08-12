Около 400 человек выехали из Белозерского на Донетчине в течение суток, эвакуация идет очень быстро, - мэрия

Эвакуация из Белозерского ускорилась из-за продвижения увеличения активности войск РФ на Покровском направлении.

Об этом заявил заместитель городского головы Белозерского Николай Прокофьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На сегодня эвакуация населения идет очень стремительно: за последние сутки, ориентировочно, уже около 400 человек выехали. И своим ходом, и централизованной эвакуацией в город Павлоград с последующим перенаправлением в более безопасные регионы Украины", - отметил он.

По словам Прокофьева, в городе сейчас остаются около 8 тысяч человек.

"С населением работаем, ну, и люди уже сами видят, что враг безжалостно обстреливает жилые застройки. И люди уже более сознательно к этому относятся и начинают эвакуацию более активно", - добавил он.

