Около 400 человек выехали из Белозерского на Донетчине в течение суток, эвакуация идет очень быстро, - мэрия

Бои на Покровском направлении Эвакуация из Белозерского

Эвакуация из Белозерского ускорилась из-за продвижения увеличения активности войск РФ на Покровском направлении.

Об этом заявил заместитель городского головы Белозерского Николай Прокофьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На сегодня эвакуация населения идет очень стремительно: за последние сутки, ориентировочно, уже около 400 человек выехали. И своим ходом, и централизованной эвакуацией в город Павлоград с последующим перенаправлением в более безопасные регионы Украины", - отметил он.

По словам Прокофьева, в городе сейчас остаются около 8 тысяч человек.

"С населением работаем, ну, и люди уже сами видят, что враг безжалостно обстреливает жилые застройки. И люди уже более сознательно к этому относятся и начинают эвакуацию более активно", - добавил он.

Місце прориву російської 51-ї ЗВА біля Добропілля, який Головком ЗСУ Сирський разом з Генштабом називають "просочуванням ДРГ крізь першу лінію оборони":

12.08.2025 15:10 Ответить
блітц-кріг Гудеріана по кацапськи - на моциках та самокатах

про-сирський, вітаю !!!!

12.08.2025 15:51 Ответить
Це надпотужна перемога хенералів Зеленскьког. Драпати, так драпати!
12.08.2025 15:12 Ответить
Наслідки системного втручання у справи Військових, отого Оманського ларьочника, з опухлим рилом від Мівіни, запареної абдристовичем, поки татаров з дробовиком, по підвалам «відстрілювався»!!
12.08.2025 16:22 Ответить
Десь там, мабуть, і шмигаль з верещучкою, на шатлах, Українцям допомагають??
