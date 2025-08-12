УКР
Новини Евакуація з Донеччини
549 3

Близько 400 осіб виїхали з Білозерського на Донеччині протягом доби, евакуація йде дуже стрімко, - мерія

Бої на Покровському напрямку Евакуація з Білозерського

Евакуація з Білозерського пришвидшилася через просування збільшення активності військ РФ на Покровському напрямку.

Про це заявив заступник міського голови Білозерського Микола Прокоф’єв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На сьогодні евакуація населення іде, дуже стрімко, за останню добу орієнтовно вже близько 400 чоловік виїхали це і своїм ходом, і централізованою евакуацією до міста Павлоград з подальшим перенаправленням в більш безпечні регіони України", - зазначив він.

За словами Прокоф'єва, у місті наразі залишаються близько 8 тисяч осіб.

"З населенням працюємо, ну і люди вже самі бачать, що ворог безжалісно обстрілює житлові забудови. І люди вже більш свідомо до цього відносяться і починають евакуацію більш активно", - додав він.

Читайте: 1 327 жителів досі лишаються у Покровську, ситуація дуже складна, - МВА

Автор: 

Місце прориву російської 51-ї ЗВА біля Добропілля, який Головком ЗСУ Сирський разом з Генштабом називають "просочуванням ДРГ крізь першу лінію оборони":

показати весь коментар
12.08.2025 15:10 Відповісти
блітц-кріг Гудеріана по кацапськи - на моциках та самокатах

про-сирський, вітаю !!!!

.... !
показати весь коментар
12.08.2025 15:51 Відповісти
Це надпотужна перемога хенералів Зеленскьког. Драпати, так драпати!
показати весь коментар
12.08.2025 15:12 Відповісти
 
 