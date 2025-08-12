Близько 400 осіб виїхали з Білозерського на Донеччині протягом доби, евакуація йде дуже стрімко, - мерія

Евакуація з Білозерського пришвидшилася через просування збільшення активності військ РФ на Покровському напрямку.

Про це заявив заступник міського голови Білозерського Микола Прокоф’єв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На сьогодні евакуація населення іде, дуже стрімко, за останню добу орієнтовно вже близько 400 чоловік виїхали це і своїм ходом, і централізованою евакуацією до міста Павлоград з подальшим перенаправленням в більш безпечні регіони України", - зазначив він.

За словами Прокоф'єва, у місті наразі залишаються близько 8 тисяч осіб.

"З населенням працюємо, ну і люди вже самі бачать, що ворог безжалісно обстрілює житлові забудови. І люди вже більш свідомо до цього відносяться і починають евакуацію більш активно", - додав він.

