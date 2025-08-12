РУС
Российские мобильные операторы просят заблокировать голосовые звонки в WhatsApp, Telegram и ограничить 5G, - разведка

телефон, карта

Крупные мобильные операторы России обратились к правительству с просьбой запретить голосовые звонки в иностранных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, это связано с ростом расходов, нехваткой оборудования и перегрузкой сетей. Операторы предупреждают о возможном замедлении интернета без таких ограничений и надеются, что пользователи вернутся к обычным звонкам, что стабилизирует доходы.

Также в России обсуждают блокировку вызовов с зарубежных SIM-карт, запись разговоров, маркировку звонков из-за рубежа и требования к операторам 5G по доступу спецслужб к данным. Планируется строительство станций для перехвата сигналов иностранных спутников и внедрение "детских" SIM-карт с контент-фильтрацией.

По данным Службы внешней разведки, перебои со звонками в мессенджерах являются частью тестирования блокировки, а рост SMS-трафика летом 2025 года связан с частыми отключениями мобильного интернета.

12.08.2025 15:16 Ответить
то не кацапські оператори просять - це пряма вказівка фсби з метою повного контролю за усім трафіком
для кацапів чебурнет
12.08.2025 15:15 Ответить
"передавать сигналы голосом, руками и... зельоными свистками !"

Здравствуй, страна испуганных бакланов !

.
12.08.2025 15:24 Ответить
12.08.2025 15:15 Ответить
12.08.2025 15:24 Ответить
При совєтах підвищення цін обгрунтовали: " У відповідь на числення прохання населення".
12.08.2025 15:30 Ответить
12.08.2025 15:16 Ответить
кукарєфон включити! чи як його там. Чембурнет!
12.08.2025 15:17 Ответить
І всім кацапам перейти на ''ТайгаХВони''
12.08.2025 15:19 Ответить
установить полевую телефонную связь под охраной автоматчиков и овчарок !

.
12.08.2025 15:25 Ответить
Служба зовнішньої розвідки нарешті отримала доступ до кацапських новин...
12.08.2025 15:30 Ответить
Какие-то полумеры. Оставить только чебурнет и только через 2G
12.08.2025 15:35 Ответить
"Зарєжь уже нас фсєх нахх, дарагой владім владімичь!"
12.08.2025 15:37 Ответить
а помучать ?
спочатку помучать !

.
12.08.2025 15:47 Ответить
Агент сивковича скоро внесет в раду похожий законопроект.
12.08.2025 15:53 Ответить
Значить і в нас щось таке з'явиться
12.08.2025 15:54 Ответить
Щось схоже скоро буде і в нас
12.08.2025 16:16 Ответить
 
 