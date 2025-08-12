Российские мобильные операторы просят заблокировать голосовые звонки в WhatsApp, Telegram и ограничить 5G, - разведка
Крупные мобильные операторы России обратились к правительству с просьбой запретить голосовые звонки в иностранных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram.
Об этом сообщила Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, это связано с ростом расходов, нехваткой оборудования и перегрузкой сетей. Операторы предупреждают о возможном замедлении интернета без таких ограничений и надеются, что пользователи вернутся к обычным звонкам, что стабилизирует доходы.
Также в России обсуждают блокировку вызовов с зарубежных SIM-карт, запись разговоров, маркировку звонков из-за рубежа и требования к операторам 5G по доступу спецслужб к данным. Планируется строительство станций для перехвата сигналов иностранных спутников и внедрение "детских" SIM-карт с контент-фильтрацией.
По данным Службы внешней разведки, перебои со звонками в мессенджерах являются частью тестирования блокировки, а рост SMS-трафика летом 2025 года связан с частыми отключениями мобильного интернета.
