УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Розвідка України
1 350 13

Російські мобільні оператори просять заблокувати голосові дзвінки в WhatsApp, Telegram та обмежити 5G, - розвідка

телефон,карта

Великі мобільні оператори Росії звернулися до уряду з проханням заборонити голосові дзвінки в іноземних месенджерах, таких як WhatsApp та Telegram.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, це пов’язано зі зростанням витрат, нестачею обладнання та перевантаженням мереж. Оператори попереджають про можливе уповільнення інтернету без таких обмежень і сподіваються, що користувачі повернуться до звичайних дзвінків, що стабілізує прибутки.

Також у Росії обговорюють блокування викликів із закордонних SIM-карт, запис розмов, маркування дзвінків з-за кордону та вимоги до операторів 5G щодо доступу спецслужб до даних. Планується будівництво станцій для перехоплення сигналів іноземних супутників і впровадження "дитячих" SIM-карт із контент-фільтрацією.

За даними Служби зовнішньої розвідки, перебої з дзвінками у месенджерах є частиною тестування блокування, а зростання SMS-трафіку влітку 2025 року пов’язане з частими відключеннями мобільного інтернету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ у липні, ймовірно, захопила близько 500-550 кв. км української території, - британська розвідка

Автор: 

мобільний зв’язок (1062) росія (67167) зовнішня розвідка (489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
то не кацапські оператори просять - це пряма вказівка фсби з метою повного контролю за усім трафіком
для кацапів чебурнет
показати весь коментар
12.08.2025 15:15 Відповісти
+3
показати весь коментар
12.08.2025 15:16 Відповісти
+3
"передавать сигналы голосом, руками и... зельоными свистками !"

Здравствуй, страна испуганных бакланов !

.
показати весь коментар
12.08.2025 15:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то не кацапські оператори просять - це пряма вказівка фсби з метою повного контролю за усім трафіком
для кацапів чебурнет
показати весь коментар
12.08.2025 15:15 Відповісти
"передавать сигналы голосом, руками и... зельоными свистками !"

Здравствуй, страна испуганных бакланов !

.
показати весь коментар
12.08.2025 15:24 Відповісти
При совєтах підвищення цін обгрунтовали: " У відповідь на числення прохання населення".
показати весь коментар
12.08.2025 15:30 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 15:16 Відповісти
кукарєфон включити! чи як його там. Чембурнет!
показати весь коментар
12.08.2025 15:17 Відповісти
І всім кацапам перейти на ''ТайгаХВони''
показати весь коментар
12.08.2025 15:19 Відповісти
установить полевую телефонную связь под охраной автоматчиков и овчарок !

.
показати весь коментар
12.08.2025 15:25 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки нарешті отримала доступ до кацапських новин...
показати весь коментар
12.08.2025 15:30 Відповісти
Какие-то полумеры. Оставить только чебурнет и только через 2G
показати весь коментар
12.08.2025 15:35 Відповісти
"Зарєжь уже нас фсєх нахх, дарагой владім владімичь!"
показати весь коментар
12.08.2025 15:37 Відповісти
а помучать ?
спочатку помучать !

.
показати весь коментар
12.08.2025 15:47 Відповісти
Агент сивковича скоро внесет в раду похожий законопроект.
показати весь коментар
12.08.2025 15:53 Відповісти
Значить і в нас щось таке з'явиться
показати весь коментар
12.08.2025 15:54 Відповісти
 
 