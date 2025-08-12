Російські мобільні оператори просять заблокувати голосові дзвінки в WhatsApp, Telegram та обмежити 5G, - розвідка

Великі мобільні оператори Росії звернулися до уряду з проханням заборонити голосові дзвінки в іноземних месенджерах, таких як WhatsApp та Telegram.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, це пов’язано зі зростанням витрат, нестачею обладнання та перевантаженням мереж. Оператори попереджають про можливе уповільнення інтернету без таких обмежень і сподіваються, що користувачі повернуться до звичайних дзвінків, що стабілізує прибутки.

Також у Росії обговорюють блокування викликів із закордонних SIM-карт, запис розмов, маркування дзвінків з-за кордону та вимоги до операторів 5G щодо доступу спецслужб до даних. Планується будівництво станцій для перехоплення сигналів іноземних супутників і впровадження "дитячих" SIM-карт із контент-фільтрацією.

За даними Служби зовнішньої розвідки, перебої з дзвінками у месенджерах є частиною тестування блокування, а зростання SMS-трафіку влітку 2025 року пов’язане з частими відключеннями мобільного інтернету.

