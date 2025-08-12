РУС
980 14

Сибига об обмене территориями: Это то, чего хочет Путин. Украина на такие сценарии не пойдет

Глава МИД Андрей Сибига

Украина не рассматривает никаких сценариев, которые предусматривают передачу агрессору части территорий в обмен на мирное соглашение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о заявлении Белого дома относительно возможных уступок, Сибига напомнил о позиции президента Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на этот ваш вопрос. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права", - подчеркнул украинский министр.

По его словам, политика уступок агрессору повторяет ошибки "Мюнхена" и соответствует планам Кремля по созданию "Мюнхена-2" и сохранению мирового порядка, построенного на разделении сфер влияния.

"А это, собственно, то, чего хочет Владимир Путин: политика "Мюнхен-2", продолжение Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния. Соответственно мир должен противодействовать этому совместными мирными усилиями, общей твердой реакцией, потому что Путин тестирует", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Он напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

"И конечно, что мы нуждаемся здесь и в вовлеченности, и в лидерстве Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия", - подытожил глава МИД.

путин владимир (31877) территориальные претензии (123) Трамп Дональд (6237) Сибига Андрей (598)


+3
12.08.2025 15:49 Ответить
+2
Сибіга, тобі офіс дозволив таке говорити?
12.08.2025 15:49 Ответить
+2
Президент Зеленський вже публічно ......

запрошував всіх до харкова на шашлики на 9 мая!
12.08.2025 15:52 Ответить
12.08.2025 15:49 Ответить
Сибіга, тобі офіс дозволив таке говорити?
12.08.2025 15:49 Ответить
Україна на такі сценарії не піде , а на який сценарій піде вся Україна в випадку не погодження? Де Сибіга собі маєток ВЖЕ придбав? Дуже в теплій країні?
12.08.2025 15:51 Ответить
Президент Зеленський вже публічно ......

запрошував всіх до харкова на шашлики на 9 мая!
12.08.2025 15:52 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Памятаймо, про різанину московитів муравюва в Україні, з 1919 року, та про убивства Українців, цими ж московітами, з 2014 року, і по сьогодні!! Що несе, московит, за здачу йому територій України??? Нові концтабори ГУЛАГУ2, на прикладі наслідків для захоплених Українців, після повернення їх, в Україну, з московії!!!!
Слава Україні!
12.08.2025 16:00 Ответить
Що пропонуєш, заховавшись за кордоном? Може, приїдеш, виженеш московитів і не допустиш гулагу?
12.08.2025 16:33 Ответить
Україна піде на сценарій як можна довшої війни, а скільки там територій за цей час встигне відкусити росія - Сибігу і його шефа не хвилює, він як і папередник Кулеба з сином тут жити не збирається.
12.08.2025 16:03 Ответить
Веселі зелені дебілята і ти Сибіга задавав це питання людям які в окопах?, вони за будь який договір лиш би повернутись живими, питання російських кабів вже півтора року ніяк не вирішується, тому нема надійних укріплень, а ці що є ворог розбирає і просувається вперед... у людей депресія і песимізм, бо варіантів переломити ситуацію вони не бачать...
на що Себіга надіється такими заявами? які не підкріплені жодними ресурсами і рішеннями які могли б реально переломити ситуацію у війні? покласти ще мільйон в окопах, а вже потім капітулювати, чи як..., так Україна не погодиться на обмін територіями і що далі?
12.08.2025 16:17 Ответить
А кремлівські щури тут як тут, за ржубліки не тільки країну, мамку рідну продадуть, якщо хтось купить. Може це ти з окопу патякаєш, тролику?
12.08.2025 16:27 Ответить
У тебя точно песимизм и ***********, Украина миллион положила в окопах чего только стоит
12.08.2025 16:27 Ответить
Як що далі? Війна поки українці не закінчаться. У зеленої шобли таке завдання.
12.08.2025 16:35 Ответить
Який "обмін"? Чию на чию територію хтось зібрався "міняти"?
12.08.2025 16:43 Ответить
Міняємо Даунбас на Флоріду.
12.08.2025 16:25 Ответить
 
 