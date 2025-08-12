УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
573 6

Сибіга про обмін територіями: Це те, чого прагне Путін. Україна на такі сценарії не піде

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна не розглядає жодних сценаріїв, які передбачають передачу агресору частини територій в обмін на мирну угоду.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів про заяву Білого дому щодо можливих поступок, Сибіга нагадав про позицію президента Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - наголосив український міністр.

За його словами, політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена" та відповідає планам Кремля зі створення "Мюнхена-2" та збереження світового порядку, побудованого на поділі сфер впливу.

"А це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує", - додав він.

Також читайте: Україна готова піти на поступки та залишити за Росією захоплені території, - The Telegraph

Сибіга підкреслив, що на даному етапі пріоритетом є запровадження режиму припинення вогню, який стане фундаментом для подальших переговорів.

Він нагадав, що п’ять місяців тому Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про беззастережне перемир’я і тепер чекає аналогічної згоди від Росії.

"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - підсумував глава МЗС.

Автор: 

путін володимир (24470) територіальні претензії (21) Трамп Дональд (6749) Сибіга Андрій (605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.08.2025 15:49 Відповісти
Сибіга, тобі офіс дозволив таке говорити?
показати весь коментар
12.08.2025 15:49 Відповісти
Україна на такі сценарії не піде , а на який сценарій піде вся Україна в випадку не погодження? Де Сибіга собі маєток ВЖЕ придбав? Дуже в теплій країні?
показати весь коментар
12.08.2025 15:51 Відповісти
Президент Зеленський вже публічно ......

запрошував всіх до харкова на шашлики на 9 мая!
показати весь коментар
12.08.2025 15:52 Відповісти
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Памятаймо, про різанину московитів муравюва в Україні, з 1919 року, та про убивства Українців, цими ж московітами, з 2014 року, і по сьогодні!! Що несе, московит, за здачу йому територій України??? Нові концтабори ГУЛАГУ2, на прикладі наслідків для захоплених Українців, після повернення їх, в Україну, з московії!!!!
Слава Україні!
показати весь коментар
12.08.2025 16:00 Відповісти
Україна піде на сценарій як можна довшої війни, а скільки там територій за цей час встигне відкусити росія - Сибігу і його шефа не хвилює, він як і папередник Кулеба з сином тут жити не збирається.
показати весь коментар
12.08.2025 16:03 Відповісти
 
 