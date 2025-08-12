В Болгарии проводят обыски по запросу НАБУ по делу о коррупции при покупке оружия

В Софии и ряде городов Болгарии 12 августа проходят обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела, связанного с коррупцией при закупке оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой BTA.

Как отмечается, пока в рамках операции никого не задержали. Обыски проводятся под контролем Национальной службы расследований с участием сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и жандармерии.

По данным Верховной прокуратуры кассационного суда Болгарии, проверки проходят в домах и офисах торговцев оружием по всей стране по просьбе Киева. Расследование касается подозрений в продаже вооружения по завышенным ценам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак провел закрытую встречу со студентами: комплиментарных вопросов не было, что раздражало главу ОП, - СМИ