В Болгарии проводят обыски по запросу НАБУ по делу о коррупции при покупке оружия
В Софии и ряде городов Болгарии 12 августа проходят обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела, связанного с коррупцией при закупке оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой BTA.
Как отмечается, пока в рамках операции никого не задержали. Обыски проводятся под контролем Национальной службы расследований с участием сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и жандармерии.
По данным Верховной прокуратуры кассационного суда Болгарии, проверки проходят в домах и офисах торговцев оружием по всей стране по просьбе Киева. Расследование касается подозрений в продаже вооружения по завышенным ценам.
