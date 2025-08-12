РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10775 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 088 2

В Болгарии проводят обыски по запросу НАБУ по делу о коррупции при покупке оружия

Незарегистрированное оружие

В Софии и ряде городов Болгарии 12 августа проходят обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела, связанного с коррупцией при закупке оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой BTA.

Как отмечается, пока в рамках операции никого не задержали. Обыски проводятся под контролем Национальной службы расследований с участием сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и жандармерии.

По данным Верховной прокуратуры кассационного суда Болгарии, проверки проходят в домах и офисах торговцев оружием по всей стране по просьбе Киева. Расследование касается подозрений в продаже вооружения по завышенным ценам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак провел закрытую встречу со студентами: комплиментарных вопросов не было, что раздражало главу ОП, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4533) Болгария (662) обыск (1925) оружие (10393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть би про послицю, та не забули б!!
показать весь комментарий
12.08.2025 16:17 Ответить
Який в біса "продаж за завищеною ціною"?? це законно. Не законно це КУПІВЛЯ за завищенною ціною.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:06 Ответить
 
 