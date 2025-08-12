УКР
У Болгарії проводять обшуки на запит НАБУ у справі про корупцію під час купівлі зброї

У Софії та низці міст Болгарії 12 серпня проходять обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України у межах справи, пов’язаної з корупцією під час закупівлі зброї.

Як зазначається, наразі в межах операції нікого не затримали. Обшуки проводяться під контролем Національної служби розслідувань за участі співробітників управління з боротьби з організованою злочинністю та жандармерії.

За даними Верховної прокуратури касаційного суду Болгарії, перевірки відбуваються у будинках і офісах торговців зброєю по всій країні на прохання Києва. Розслідування стосується підозр у продажу озброєння за завищеними цінами.

