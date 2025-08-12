НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торговців зброєю Христових

УКР
Новини Обшуки в Болгарії за запитом НАБУ
У вівторок, 12 серпня, Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки в офісах та помешканнях власників компанії "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", яка займається торгівлею озброєнням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

За інформацією болгарського видання "ПИК", обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачання озброєння в Україну. Окремо видання "ПИК" зазначає, що болгарська збройна компанія підозрюється в обході санкцій та торгівлі з Росією.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли в 2019-ому придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за 34,6 мільйонів доларів.

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдів, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.

Також читайте: НАБУ і САП дійсно проводили обшук у Резнікова, - Клименко

"ПИК" також порушує питання пов'язаності Христових та президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті "Българска Телеграфна Агенция" є фото зі збройної виставки 2024-го року, де Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби:

Радєв і Христов

Читайте: Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев

Автор: 

НАБУ (5423) Болгарія (794) обшук (2012)


Тобто, це торговці Христа, Господи помилуй?
))
показати весь коментар
12.08.2025 18:43 Відповісти
Ащо це за "жандармерия" у нас з'явилася?
показати весь коментар
12.08.2025 18:55 Відповісти
А що Ви називаєте "жандармерією"? За цю, як Ви пишете "жандармерію", український народ виходив на мітинги в багатьох містах України.
показати весь коментар
12.08.2025 19:12 Відповісти
В Україні, ніякої жандармерії не існує. На що натякає фото до цієї новини, я не знаю
показати весь коментар
12.08.2025 19:27 Відповісти
дехто в 0Пі та МО вже пустили пасту. ще й війна не закінчилась а до них можуть і мусять завітати і спитати.
показати весь коментар
12.08.2025 18:55 Відповісти
"Свинарчки" зеригів добралися з корупцією вже до Болгарії?
показати весь коментар
12.08.2025 19:00 Відповісти
а мадярів? циганів з балатону?
показати весь коментар
12.08.2025 19:01 Відповісти
Наших посадовців вже всіх обшукали?

Зв'язків між Чернишовим, Міндічем та Зеленським не знайшли?
показати весь коментар
12.08.2025 19:12 Відповісти
І тут головне - хтож купував з мо України оту зброю по завищеним цінам. А завищена ціна для України - то простеньки відкати для міністра оборони України, зеленского.... Зовсім йьо...у дались - на святе руку підняли.
показати весь коментар
12.08.2025 19:17 Відповісти
 
 