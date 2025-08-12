РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Обыски в Болгарии по запросу НАБУ
1 821 9

НАБУ инициировало обыски у болгарских торговцев оружием Христовых

обыск по запросу НАБУ

Во вторник, 12 августа, Национальная следственная служба Болгарии проводит обыски в офисах и квартирах владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", которая занимается торговлей вооружением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УН.

По информации болгарского издания "ПИК", обыски проводятся в соответствии с запросом на правовую помощь от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует завышение цен при поставках вооружения в Украину. Отдельно издание "ПИК" отмечает, что болгарская оружейная компания подозревается в обходе санкций и торговле с Россией.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал достаточно известным в Болгарии, когда в 2019-м приобрел виллу на Беверли Хилз (США) за 34,6 миллионов долларов.

Как сообщают болгарские журналисты, Христо Христов владеет производством вооружения в болгарском городе Пловдив, на котором работает 500 сотрудников. Другого совладельца компании - Генчо Христова - болгарское издание называет серьезным инвестором на рынке недвижимости в Софии.

Также читайте: НАБУ и САП действительно проводили обыск у Резникова, - Клименко

"ПИК" также поднимает вопрос связанности Христовых и президента Болгарии Румена Радева.

Интересно, что найти фотографии Генчо Христова и Христо Христова почти невозможно - но на официальном сайте "Българска Телеграфна Агенция" есть фото с оружейной выставки 2024-го года, где Генчо Христов (справа) демонстрирует болгарскому Президенту Румену Радеву (по центру) собственные изделия:

Радев и Христов

Читайте: Шансы Украины победить Россию в войне "обречены", - президент Болгарии Радев

Автор: 

НАБУ (4533) Болгария (662) обыск (1925)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
торгівців зброєю Христових

Тобто, це торговці Христа, Господи помилуй?
))
показать весь комментарий
12.08.2025 18:43 Ответить
Ащо це за "жандармерия" у нас з'явилася?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:55 Ответить
А що Ви називаєте "жандармерією"? За цю, як Ви пишете "жандармерію", український народ виходив на мітинги в багатьох містах України.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:12 Ответить
В Україні, ніякої жандармерії не існує. На що натякає фото до цієї новини, я не знаю
показать весь комментарий
12.08.2025 19:27 Ответить
дехто в 0Пі та МО вже пустили пасту. ще й війна не закінчилась а до них можуть і мусять завітати і спитати.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:55 Ответить
"Свинарчки" зеригів добралися з корупцією вже до Болгарії?
показать весь комментарий
12.08.2025 19:00 Ответить
а мадярів? циганів з балатону?
показать весь комментарий
12.08.2025 19:01 Ответить
Наших посадовців вже всіх обшукали?

Зв'язків між Чернишовим, Міндічем та Зеленським не знайшли?
показать весь комментарий
12.08.2025 19:12 Ответить
І тут головне - хтож купував з мо України оту зброю по завищеним цінам. А завищена ціна для України - то простеньки відкати для міністра оборони України, зеленского.... Зовсім йьо...у дались - на святе руку підняли.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:17 Ответить
 
 