НАБУ инициировало обыски у болгарских торговцев оружием Христовых

Во вторник, 12 августа, Национальная следственная служба Болгарии проводит обыски в офисах и квартирах владельцев компании "СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД", которая занимается торговлей вооружением.

По информации болгарского издания "ПИК", обыски проводятся в соответствии с запросом на правовую помощь от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует завышение цен при поставках вооружения в Украину. Отдельно издание "ПИК" отмечает, что болгарская оружейная компания подозревается в обходе санкций и торговле с Россией.

"СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД" принадлежит болгарским предпринимателям Генчо Христову и Христо Христову. Последний стал достаточно известным в Болгарии, когда в 2019-м приобрел виллу на Беверли Хилз (США) за 34,6 миллионов долларов.

Как сообщают болгарские журналисты, Христо Христов владеет производством вооружения в болгарском городе Пловдив, на котором работает 500 сотрудников. Другого совладельца компании - Генчо Христова - болгарское издание называет серьезным инвестором на рынке недвижимости в Софии.

"ПИК" также поднимает вопрос связанности Христовых и президента Болгарии Румена Радева.

Интересно, что найти фотографии Генчо Христова и Христо Христова почти невозможно - но на официальном сайте "Българска Телеграфна Агенция" есть фото с оружейной выставки 2024-го года, где Генчо Христов (справа) демонстрирует болгарскому Президенту Румену Радеву (по центру) собственные изделия:

