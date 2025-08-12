Организованная группа незаконно завладела землями лесного фонда на Крюковщине на Киевщине, ущерб государству - более 38 млн грн
Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы, которая незаконно завладела землями лесного фонда Киевщины на более 38 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что о земельных махинациях известно?
По данным следствия, в мае-июле 2021 года группа лиц, используя поддельные документы, завладела земельными участками ГП "Київське лісове господарство" в с. Крюковщина Бучанского района Киевской области. Речь идет о 4 участках общей площадью 6,2 га, рыночной стоимостью более 27,8 млн грн, которые частично накладывались на земли лесного фонда.
"В дальнейшем организаторы - для легализации незаконно приобретенного имущества - осуществили его перепродажу и разделение на меньшие участки с целью сокрытия первоначального происхождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлена причастность тех же лиц к противоправной регистрации еще 27 земельных участков общей площадью около 28 га, преимущественно в пределах лесного фонда Киево-Святошинского района. Операции по оформлению и разделу земли, оценки и регистрации права собственности проводились с участием одних и тех же землеустроителей, субъектов оценки и частных нотариусов в сжатые сроки, что свидетельствует о согласованности действий.
Какие убытки государства?
Общий ущерб, причиненный государству, превышает 38 млн грн. На земельные участки наложен арест с целью предотвращения их дальнейшего отчуждения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Екс- т.в.о. заступника начальника патрульної служби Ізмаїла, який нелегально втік в Молдову разом зі своїм хлопцем, виявився сином місцевого депутата від партії Слуга Народу - Сергія Стандратюка. Сергій Стандратюк з серпня 2022 року обіймає посаду секретаря Саф'янівської сільради Одеської області. Саме він організував виїзд сина за кордон.
«Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію проступків, зокрема водіння в нетверезому стані, його перевели до Одеси на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він опиниться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти».
Де поділися всі БЕБ, НАЗК, ДБР та інші "борцюни" з корупцією?
"За наказом колишнього голови ОВА полковника Максима Марченка якась компанія «Яхта-Україна» роздобула в оренду аж 6,6 гектарів найціннішої рекреаційної землі - практично весь мис. https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Сталося це в розпал повномасштабної війни, у вересні 2022 року".