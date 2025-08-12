Организованная группа незаконно завладела землями лесного фонда на Крюковщине на Киевщине, ущерб государству - более 38 млн грн

Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы, которая незаконно завладела землями лесного фонда Киевщины на более 38 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что о земельных махинациях известно?

По данным следствия, в мае-июле 2021 года группа лиц, используя поддельные документы, завладела земельными участками ГП "Київське лісове господарство" в с. Крюковщина Бучанского района Киевской области. Речь идет о 4 участках общей площадью 6,2 га, рыночной стоимостью более 27,8 млн грн, которые частично накладывались на земли лесного фонда.

"В дальнейшем организаторы - для легализации незаконно приобретенного имущества - осуществили его перепродажу и разделение на меньшие участки с целью сокрытия первоначального происхождения", - говорится в сообщении.

Также читайте: 176 граждан РФ владели землей под Киевом: участки вернули в собственность Украины, - СБУ

Кроме того, установлена причастность тех же лиц к противоправной регистрации еще 27 земельных участков общей площадью около 28 га, преимущественно в пределах лесного фонда Киево-Святошинского района. Операции по оформлению и разделу земли, оценки и регистрации права собственности проводились с участием одних и тех же землеустроителей, субъектов оценки и частных нотариусов в сжатые сроки, что свидетельствует о согласованности действий.

Какие убытки государства?

Общий ущерб, причиненный государству, превышает 38 млн грн. На земельные участки наложен арест с целью предотвращения их дальнейшего отчуждения.