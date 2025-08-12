Організована група незаконно заволоділа землями лісового фонду в Крюківщині на Київщині, збитки держави - понад 38 млн грн

Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, яка незаконно заволоділа землями лісового фонду Київщини на понад 38 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що про земельні махінації відомо?

За даними слідства, у травні-липні 2021 року група осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділа земельними ділянками ДП "Київське лісове господарство" у с. Крюківщина Бучанського району Київської області. Йдеться про 4 ділянки загальною площею 6,2 га, ринковою вартістю понад 27,8 млн грн, які частково накладалися на землі лісового фонду.

"Надалі організатори - для легалізації незаконно набутого майна - здійснили його перепродаж та поділ на менші ділянки з метою приховування первісного походження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено причетність тих самих осіб до протиправної реєстрації ще 27 земельних ділянок загальною площею близько 28 га, переважно в межах лісового фонду Києво-Святошинського району. Операції з оформлення та поділу землі, оцінки та реєстрації права власності проводилися за участю одних і тих же землевпорядників, суб’єктів оцінки та приватних нотаріусів у стислі строки, що свідчить про узгодженість дій.

Які збитки держави?

Загальна шкода, заподіяна державі, перевищує 38 млн грн. На земельні ділянки накладено арешт з метою унеможливлення їх подальшого відчуження.