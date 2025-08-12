РУС
Новости
Обновлен алгоритм кодификации боеприпасов, - Минобороны

боєприпас

Кабинет Министров унормировал отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обновленный алгоритм детализирует этапы действий производителей боеприпасов в подготовке к кодификации своей продукции. Он также уточняет порядок проверки и согласования сформированного производителем пакета техдокументации на новый образец боеприпаса.

Алгоритм позволяет производителям боеприпасов не проводить демонстрационные испытания, при условии, если на предыдущих испытаниях присутствовал представитель государственного заказчика, которым был подписан соответствующий акт испытаний.

Также читайте: Правительство упростило производство боеприпасов, - Минобороны

боеприпасы (2393) Минобороны (9540)


шо там з Райнметалом, паразитські морди?
12.08.2025 17:04 Ответить
ай да шмигаль!
ай да молодець!!
піксель замінив.
коди переписав.
відразу видно професійного неробу мародера!
а сибіга, міністр іншого профілю розповідає про чеські снаряди.
12.08.2025 17:22 Ответить
 
 