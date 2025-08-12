Оновлено алгоритм кодифікації боєприпасів, - Міноборони

Кабінет Міністрів унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Оновлений алгоритм деталізує етапи дій виробників боєприпасів у підготовці до кодифікації своєї продукції. Він також уточнює порядок перевірки та погодження сформованого виробником пакета техдокументації на новий зразок боєприпасу.

Алгоритм дозволяє виробникам боєприпасів не проводити демонстраційні випробування, за умови, якщо на попередніх випробуваннях був присутній представник державного замовника, яким було підписано відповідний акт випробувань.

Також читайте: Уряд спростив виробництво боєприпасів, - Міноборони