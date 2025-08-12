РУС
Чиновник Минобороны подозревается в получении 1,3 млн долл. взятки от застройщика, - НАБУ

набу

НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении взятки от одного из столичных застройщиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл.

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

  • 100 тыс. долл. США - после начала конкурса;
  • 400 тыс. долл. США - за подписание договора на строительство;
  • 800 тыс. долл. США - после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. и предоставил первый транш.

Также читайте: Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ

В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

А в опі коли вже обшуки і затримання пройдуть?
12.08.2025 19:43 Ответить
где сроки и расстрелы?
12.08.2025 19:48 Ответить
Візьміть його підарешт з заставою 60 000 гр. Хай знає як красти!
І в заслання - на Мальдіви.
12.08.2025 19:48 Ответить
При недолвдору потрусять і переведуть на іншу прсаду де і далі мародерить буде
12.08.2025 20:42 Ответить
Скумбрія по 8гр,яйця-по 17...в кілограмах ..
12.08.2025 20:43 Ответить
 
 