Чиновник Минобороны подозревается в получении 1,3 млн долл. взятки от застройщика, - НАБУ

НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении взятки от одного из столичных застройщиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл.

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

100 тыс. долл. США - после начала конкурса;

400 тыс. долл. США - за подписание договора на строительство;

800 тыс. долл. США - после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. и предоставил первый транш.

Также читайте: Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ

В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).