Чиновник Минобороны подозревается в получении 1,3 млн долл. взятки от застройщика, - НАБУ
НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении взятки от одного из столичных застройщиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл.
Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:
- 100 тыс. долл. США - после начала конкурса;
- 400 тыс. долл. США - за подписание договора на строительство;
- 800 тыс. долл. США - после завершения первой очереди строительства.
После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. и предоставил первый транш.
В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).
