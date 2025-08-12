УКР
Посадовець Міноборони підозрюється в отриманні 1,3 млн дол. хабаря від забудовника, - НАБУ

НАБУ і САП спільно з Нацполіцією повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

  • 100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
  • 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
  • 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. та надав перший транш.

Також читайте: Посадовець СБУ вимагав $300 тис. хабаря: слідство завершено, відкрито матеріали справи, - НАБУ

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

А в опі коли вже обшуки і затримання пройдуть?
12.08.2025 19:43 Відповісти
где сроки и расстрелы?
12.08.2025 19:48 Відповісти
Візьміть його підарешт з заставою 60 000 гр. Хай знає як красти!
І в заслання - на Мальдіви.
12.08.2025 19:48 Відповісти
При недолвдору потрусять і переведуть на іншу прсаду де і далі мародерить буде
12.08.2025 20:42 Відповісти
Скумбрія по 8гр,яйця-по 17...в кілограмах ..
12.08.2025 20:43 Відповісти
 
 