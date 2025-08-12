Посадовець Міноборони підозрюється в отриманні 1,3 млн дол. хабаря від забудовника, - НАБУ
НАБУ і САП спільно з Нацполіцією повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол.
Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:
- 100 тис. дол. США — після початку конкурсу;
- 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;
- 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.
Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. та надав перший транш.
У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І в заслання - на Мальдіви.