Посадовець Міноборони підозрюється в отриманні 1,3 млн дол. хабаря від забудовника, - НАБУ

НАБУ і САП спільно з Нацполіцією повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки:

100 тис. дол. США — після початку конкурсу;

400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво;

800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).