Маму с четырьмя детьми удалось вернуть из оккупации
12 августа из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму с четырьмя детьми.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, которая решилась на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья жила под постоянным давлением оккупантов, которые требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе.
"Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, и теперь семья в безопасности. Спасибо Helping to Leave за содействие в спасении этой семьи. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей", - рассказал Ермак.
