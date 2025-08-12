РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Возвращение с окупации
411 3

Маму с четырьмя детьми удалось вернуть из оккупации

12 августа из оккупации вернули маму и ее 4-х детей

12 августа из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму с четырьмя детьми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, которая решилась на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья жила под постоянным давлением оккупантов, которые требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе.

Читайте: 14-летнюю дочь павшего украинского защитника удалось вернуть с оккупированных территорий. ФОТО

"Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, и теперь семья в безопасности. Спасибо Helping to Leave за содействие в спасении этой семьи. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей", - рассказал Ермак.

Автор: 

дети (6672) оккупация (10253) возврат (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
12.08.2025 19:42 Ответить
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут» заявив про необхідність опрацювання можливості спрощення перетину державного кордону для молодих громадян країни.За його словами, зараз є обмеження - до 18 років неможливо перетнути кордон. Зеленський запропонував підняти цей віковий поріг до 22 років і прибрати обмеження для цієї категорії громадян.

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням вирішити це питання", - сказав Найвеличніший.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:56 Ответить
удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, Источник: https://censor.net/ru/n3568344
Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, Источник: https://censor.net/ru/n3568344
Но как, Холмс?
Приезжает домой чукча. 2 года дома не был. Жена с грудным младенцем на руках.
- Это что такое, однако?
- А чего удивляешся? Письма писал, фотографии слал? Вот и получилось.
- Чито ты, *****, мне чешеш? Я фотографии с умыслом слал, до пояса. Однако.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:19 Ответить
 
 