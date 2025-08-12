УКР
Маму з чотирма дітьми вдалось повернути з окупації

12 серпня з окупації повернули маму та її 4-х дітей

12 серпня з окупації на підконтрольну Україні територію вдалось повернути маму з чотирма дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОП Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.  

"Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці. Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", - розповів Єрмак.

Гарна новина...
12.08.2025 19:42 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі «Молодь тут» заявив про необхідність опрацювання можливості спрощення перетину державного кордону для молодих громадян країни.За його словами, зараз є обмеження - до 18 років неможливо перетнути кордон. Зеленський запропонував підняти цей віковий поріг до 22 років і прибрати обмеження для цієї категорії громадян.

"Я доручив уряду разом з військовим командуванням вирішити це питання", - сказав Найвеличніший.
12.08.2025 19:56 Відповісти
удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, Источник: https://censor.net/ru/n3568344
Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, Источник: https://censor.net/ru/n3568344
Но как, Холмс?
Приезжает домой чукча. 2 года дома не был. Жена с грудным младенцем на руках.
- Это что такое, однако?
- А чего удивляешся? Письма писал, фотографии слал? Вот и получилось.
- Чито ты, *****, мне чешеш? Я фотографии с умыслом слал, до пояса. Однако.
12.08.2025 20:19 Відповісти
 
 