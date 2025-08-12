Маму з чотирма дітьми вдалось повернути з окупації

12 серпня з окупації на підконтрольну Україні територію вдалось повернути маму з чотирма дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОП Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

"Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці. Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", - розповів Єрмак.