Маму з чотирма дітьми вдалось повернути з окупації
12 серпня з окупації на підконтрольну Україні територію вдалось повернути маму з чотирма дітьми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОП Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.
"Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці. Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", - розповів Єрмак.
