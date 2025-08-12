РУС
Новости
Встреча Трампа и Путина состоится в городе Анкоридж на Аляске, - Белый дом

путин, трамп

Президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", - рассказала она.

Она добавила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства. По словам Ливитт, твердым преимуществом Трампа "всегда будет мир и партнерство", когда таких результатов можно достичь.

Читайте: Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ничего об Украине без нас они принять не могут

путин владимир (31877) Трамп Дональд (6237)


12.08.2025 21:15 Ответить
Рыжий..проверь, не записал ли плешивый его еще в рашистскую конституцию....
12.08.2025 21:21 Ответить
Гарне місто Анкорідж, та й вся Аляска загалом. Гармонійне поєднання ******** урбаністики великого міста та дикої, незайманої природи. Не підкоряти собі природу, а вписатися в цю природу.
Таким би могла виглядати і російська Північ, та ж Колима, скажімо. Географічні умови ті самі. Але на жаль, де починає господарювати росія, там природа перетворюється на суміш смітника та концтабору.
12.08.2025 21:33 Ответить
12.08.2025 21:15 Ответить
Відплатна візита мусить бути Трампа на Чукотку.
12.08.2025 21:35 Ответить
Анкорідж це зовсім другий колінкор а могли б на вершині гори Мак - Кінллі
12.08.2025 21:17 Ответить
За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", РУЗВЕЛЬТ .ЧЕРЧІЛЬ І СРАЛІН ПЕРЕВЕРТАЮТЬСЯ В МОГИЛАХ
12.08.2025 21:21 Ответить
)(уйло заспіває драпу "нє валяй дурака амєріка" і той поверне Аляску? Напевно замість Аляски запропонує Україну. "Голуб миру" чи надутий кончений піндос?
12.08.2025 21:24 Ответить
Трампон, спроси у }{уйла, почему вам продали Аляску без пингвинов? И потребуй их взад.
12.08.2025 21:25 Ответить
Все дело в том, кто эти люди. Бен Ладена выследили и ликвидировали в ответ за убийство граждан США. До сих пор бы процветал, не бросив вызов США.
12.08.2025 21:36 Ответить
Йоська Сралін: "Смерть аднаво чєловєка - трагедія, смєрть мілліонов - статістіка".
12.08.2025 21:44 Ответить
Ось дійсно, смерть солдатів ЗСУ, які учора були цивільні, для громадян України, які ні яким боком не причетні до війни, лише статистика.
12.08.2025 21:54 Ответить
Дивно, а всі думали шо вони зустрінуться в сарайові на отшибі, настильки позорної адміністраціі в білому домі давно не було!
12.08.2025 21:32 Ответить
Якщо Трамп хоче на Нобелівську премію, йому потрібно дуже добре постаратися щоб завершити війну і припинити вбивства. Хоча подейкують, що для нас це буде не дуже приємна угода. Тут варіантів два, або погоджуватися на те, що запропонують або воювати до останнього українця.
12.08.2025 21:34 Ответить
чого ж ти так українців ненавидиш?
в дитинстві, тебе циркулем катували?
12.08.2025 21:39 Ответить
73% і ти в тому числі це не українці.
12.08.2025 21:42 Ответить
Ну а що не правду сказала? Все вірно. В України лише 2 вибори:
1. Погодитись на часткову капітуляцію, відійти від укріпленних районів та через 3-4 роки отримати війну знову;
2. Послати Трампа з руським кораблем і продовжувати воювати (без зв'язку, розвідданих, систем ПВО, політичної та дипломатичної підтримки).
Третього варіанту не має. В Зеленського буде дуже складний вибір, не дай Бог такого вибору ніколи.
12.08.2025 21:48 Ответить
"...Мір-дружба! Прєкратіть огонь!-
Попєр он, как на кассу
Козє-баян, попу-гармонь,
А Нобєль - папуасу!" (с)
12.08.2025 21:52 Ответить
Анкоридж? Гы, чего-то фоллаутом повеяло. p.s одним махом Китай может убрать конкурентов .
12.08.2025 21:36 Ответить
У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска.

на надувному матраці? через всю країну?
12.08.2025 21:38 Ответить
Трам об этой встрече рюриков-педофилов мечтал с прошлого года. Кончно, пришлось поизображать непонятливого дебила и повалять ваньку, что бы не дать оружия и не ввести санкции. Типа Вован Путин его водит за нос, такой шалун. А он типа младенец нихера не понимает вместе с кодлой советников и всем Госдепом.
12.08.2025 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/post/UgkxCKMwbXXar2Q-QFvfbYwvt6ScRqwbudXD

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс

Бачу Пікчутм:
"Краще відкритий ворог, ніж союзник, який мріє продати твою країну за чебурек".
Отто фон Бісмарк
КиївМіськБудда:
Замість пекельних санкцій - запрошення до себе в країну. Так званий "ультиматум Трампа"
12.08.2025 21:43 Ответить
Вся надежда на белого медведя-шатуна... Неделю назад объявление в ОЛХ было - какой-то, то ли Зорян, то ли Шкиряк, искал шкуру белого медведя ... Совпадение?
12.08.2025 21:48 Ответить
"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж" А путлєр не прилетить. Приниження століття. Але винною оголосять Україну.
12.08.2025 21:52 Ответить
>> президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж...

Ця ТП що, про Канаду забула?

Чи він спеціально її облітатиме, подовжуючи штучно маршрут?
12.08.2025 22:06 Ответить
 
 