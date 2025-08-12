Встреча Трампа и Путина состоится в городе Анкоридж на Аляске, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", - рассказала она.

Она добавила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства. По словам Ливитт, твердым преимуществом Трампа "всегда будет мир и партнерство", когда таких результатов можно достичь.

