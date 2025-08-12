1 429 25
Встреча Трампа и Путина состоится в городе Анкоридж на Аляске, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", - рассказала она.
Она добавила, что американский лидер "полон решимости" завершить войну России против Украины и остановить убийства. По словам Ливитт, твердым преимуществом Трампа "всегда будет мир и партнерство", когда таких результатов можно достичь.
Таким би могла виглядати і російська Північ, та ж Колима, скажімо. Географічні умови ті самі. Але на жаль, де починає господарювати росія, там природа перетворюється на суміш смітника та концтабору.
в дитинстві, тебе циркулем катували?
1. Погодитись на часткову капітуляцію, відійти від укріпленних районів та через 3-4 роки отримати війну знову;
2. Послати Трампа з руським кораблем і продовжувати воювати (без зв'язку, розвідданих, систем ПВО, політичної та дипломатичної підтримки).
Третього варіанту не має. В Зеленського буде дуже складний вибір, не дай Бог такого вибору ніколи.
Попєр он, как на кассу
Козє-баян, попу-гармонь,
А Нобєль - папуасу!" (с)
на надувному матраці? через всю країну?
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Бачу Пікчутм:
"Краще відкритий ворог, ніж союзник, який мріє продати твою країну за чебурек".
Отто фон Бісмарк
КиївМіськБудда:
Замість пекельних санкцій - запрошення до себе в країну. Так званий "ультиматум Трампа"
Ця ТП що, про Канаду забула?
Чи він спеціально її облітатиме, подовжуючи штучно маршрут?