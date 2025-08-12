УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа та Путіна відбудеться в місті Анкорідж на Алясці, - Білий дім

Зустріч президента США Дональд Трамп кремлівським диктатором Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня в місті Анкорідж в штаті Аляска.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска, для двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним", - розповіла вона.

Вона додала, що американський лідер "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства. За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", коли таких результатів можна досягти.

Читайте: Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть

Топ коментарі
+9
12.08.2025 21:15 Відповісти
+9
Рыжий..проверь, не записал ли плешивый его еще в рашистскую конституцию....
12.08.2025 21:21 Відповісти
+7
Гарне місто Анкорідж, та й вся Аляска загалом. Гармонійне поєднання ******** урбаністики великого міста та дикої, незайманої природи. Не підкоряти собі природу, а вписатися в цю природу.
Таким би могла виглядати і російська Північ, та ж Колима, скажімо. Географічні умови ті самі. Але на жаль, де починає господарювати росія, там природа перетворюється на суміш смітника та концтабору.
12.08.2025 21:33 Відповісти
12.08.2025 21:15 Відповісти
Відплатна візита мусить бути Трампа на Чукотку.
12.08.2025 21:35 Відповісти
Анкорідж це зовсім другий колінкор а могли б на вершині гори Мак - Кінллі
12.08.2025 21:17 Відповісти
За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", РУЗВЕЛЬТ .ЧЕРЧІЛЬ І СРАЛІН ПЕРЕВЕРТАЮТЬСЯ В МОГИЛАХ
12.08.2025 21:21 Відповісти
Рыжий..проверь, не записал ли плешивый его еще в рашистскую конституцию....
12.08.2025 21:21 Відповісти
)(уйло заспіває драпу "нє валяй дурака амєріка" і той поверне Аляску? Напевно замість Аляски запропонує Україну. "Голуб миру" чи надутий кончений піндос?
12.08.2025 21:24 Відповісти
Трампон, спроси у }{уйла, почему вам продали Аляску без пингвинов? И потребуй их взад.
12.08.2025 21:25 Відповісти
Все дело в том, кто эти люди. Бен Ладена выследили и ликвидировали в ответ за убийство граждан США. До сих пор бы процветал, не бросив вызов США.
12.08.2025 21:36 Відповісти
Йоська Сралін: "Смерть аднаво чєловєка - трагедія, смєрть мілліонов - статістіка".
12.08.2025 21:44 Відповісти
Ось дійсно, смерть солдатів ЗСУ, які учора були цивільні, для громадян України, які ні яким боком не причетні до війни, лише статистика.
12.08.2025 21:54 Відповісти
До війни причетні усі громадяни України. Кожен має захищати свою Батьківщину. Так що не викручуйся, зміє ухилянтський.
12.08.2025 22:25 Відповісти
Дивно, а всі думали шо вони зустрінуться в сарайові на отшибі, настильки позорної адміністраціі в білому домі давно не було!
12.08.2025 21:32 Відповісти
Гарне місто Анкорідж, та й вся Аляска загалом. Гармонійне поєднання ******** урбаністики великого міста та дикої, незайманої природи. Не підкоряти собі природу, а вписатися в цю природу.
Таким би могла виглядати і російська Північ, та ж Колима, скажімо. Географічні умови ті самі. Але на жаль, де починає господарювати росія, там природа перетворюється на суміш смітника та концтабору.
12.08.2025 21:33 Відповісти
Якщо Трамп хоче на Нобелівську премію, йому потрібно дуже добре постаратися щоб завершити війну і припинити вбивства. Хоча подейкують, що для нас це буде не дуже приємна угода. Тут варіантів два, або погоджуватися на те, що запропонують або воювати до останнього українця.
12.08.2025 21:34 Відповісти
чого ж ти так українців ненавидиш?
в дитинстві, тебе циркулем катували?
12.08.2025 21:39 Відповісти
73% і ти в тому числі це не українці.
12.08.2025 21:42 Відповісти
Ну а що не правду сказала? Все вірно. В України лише 2 вибори:
1. Погодитись на часткову капітуляцію, відійти від укріпленних районів та через 3-4 роки отримати війну знову;
2. Послати Трампа з руським кораблем і продовжувати воювати (без зв'язку, розвідданих, систем ПВО, політичної та дипломатичної підтримки).
Третього варіанту не має. В Зеленського буде дуже складний вибір, не дай Бог такого вибору ніколи.
12.08.2025 21:48 Відповісти
"...Мір-дружба! Прєкратіть огонь!-
Попєр он, как на кассу
Козє-баян, попу-гармонь,
А Нобєль - папуасу!" (с)
12.08.2025 21:52 Відповісти
Анкоридж? Гы, чего-то фоллаутом повеяло. p.s одним махом Китай может убрать конкурентов .
12.08.2025 21:36 Відповісти
У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска.

на надувному матраці? через всю країну?
12.08.2025 21:38 Відповісти
Трам об этой встрече рюриков-педофилов мечтал с прошлого года. Кончно, пришлось поизображать непонятливого дебила и повалять ваньку, что бы не дать оружия и не ввести санкции. Типа Вован Путин его водит за нос, такой шалун. А он типа младенец нихера не понимает вместе с кодлой советников и всем Госдепом.
12.08.2025 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/post/UgkxCKMwbXXar2Q-QFvfbYwvt6ScRqwbudXD

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс

Бачу Пікчутм:
"Краще відкритий ворог, ніж союзник, який мріє продати твою країну за чебурек".
Отто фон Бісмарк
КиївМіськБудда:
Замість пекельних санкцій - запрошення до себе в країну. Так званий "ультиматум Трампа"
12.08.2025 21:43 Відповісти
Вся надежда на белого медведя-шатуна... Неделю назад объявление в ОЛХ было - какой-то, то ли Зорян, то ли Шкиряк, искал шкуру белого медведя ... Совпадение?
12.08.2025 21:48 Відповісти
"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж" А путлєр не прилетить. Приниження століття. Але винною оголосять Україну.
12.08.2025 21:52 Відповісти
>> президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж...

Ця ТП що, про Канаду забула?

Чи він спеціально її облітатиме, подовжуючи штучно маршрут?
12.08.2025 22:06 Відповісти
 
 