Зустріч Трампа та Путіна відбудеться в місті Анкорідж на Алясці, - Білий дім

Зустріч президента США Дональд Трамп кремлівським диктатором Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня в місті Анкорідж в штаті Аляска.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска, для двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним", - розповіла вона.

Вона додала, що американський лідер "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства. За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", коли таких результатів можна досягти.

Читайте: Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть