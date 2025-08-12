1 678 26
Зустріч Трампа та Путіна відбудеться в місті Анкорідж на Алясці, - Білий дім
Зустріч президента США Дональд Трамп кремлівським диктатором Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня в місті Анкорідж в штаті Аляска.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска, для двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним", - розповіла вона.
Вона додала, що американський лідер "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства. За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", коли таких результатів можна досягти.
Топ коментарі
+9 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар12.08.2025 21:15 Відповісти Посилання
+9 Bander UA
показати весь коментар12.08.2025 21:21 Відповісти Посилання
+7 arye z.
показати весь коментар12.08.2025 21:33 Відповісти Посилання
Таким би могла виглядати і російська Північ, та ж Колима, скажімо. Географічні умови ті самі. Але на жаль, де починає господарювати росія, там природа перетворюється на суміш смітника та концтабору.
в дитинстві, тебе циркулем катували?
1. Погодитись на часткову капітуляцію, відійти від укріпленних районів та через 3-4 роки отримати війну знову;
2. Послати Трампа з руським кораблем і продовжувати воювати (без зв'язку, розвідданих, систем ПВО, політичної та дипломатичної підтримки).
Третього варіанту не має. В Зеленського буде дуже складний вибір, не дай Бог такого вибору ніколи.
Попєр он, как на кассу
Козє-баян, попу-гармонь,
А Нобєль - папуасу!" (с)
на надувному матраці? через всю країну?
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Бачу Пікчутм:
"Краще відкритий ворог, ніж союзник, який мріє продати твою країну за чебурек".
Отто фон Бісмарк
КиївМіськБудда:
Замість пекельних санкцій - запрошення до себе в країну. Так званий "ультиматум Трампа"
Ця ТП що, про Канаду забула?
Чи він спеціально її облітатиме, подовжуючи штучно маршрут?