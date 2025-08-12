Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть
Президент Володимир Зеленський заявив, що пізніше буде тристороння зустріч із Дональдом Трампом та диктатором Путіним, проте точної дати наразі немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".
"Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента США, а ми підтримуємо Сполучені Штати, і Путіна, безумовно, може бути важливою для двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", - наголосив президент.
Зеленський сподівається, що Трамп це розуміє і усвідомлює.
"Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів тристороння. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно й буде. Там будуть підійматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді. Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які в тебе в серці, а є речі, які в тебе в Конституції", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
