1 774 24

Зеленський про зустріч Трампа та Путіна: Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть

Зеленський прокоментував зустріч Трампа та Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що пізніше буде тристороння зустріч із Дональдом Трампом та диктатором Путіним, проте точної дати наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ми-Україна".

"Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента США, а ми підтримуємо Сполучені Штати, і Путіна, безумовно, може бути важливою для двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", - наголосив президент.

Зеленський сподівається, що Трамп це розуміє і усвідомлює.

"Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів тристороння. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно й буде. Там будуть підійматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді. Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які в тебе в серці, а є речі, які в тебе в Конституції", - підсумував глава держави.

Читайте також: Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Доручив уряду опрацювати можливість, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Також читайте: Сибіга про обмін територіями: Це те, чого прагне Путін. Україна на такі сценарії не піде

Зеленський Володимир (25068) путін володимир (24470) Трамп Дональд (6749)


Топ коментарі
+15
Не питатимуть вони тебе нічого, клоун. Ухвалять все те, що їм вигідно, і як їм хочеться, і посталять тебе перед фактом. Бо ти давно став ніщо і звати тебе ніяк.
12.08.2025 16:56 Відповісти
+11
Можуть. Краще Покровським займися замість порожніх розмов на вітер
12.08.2025 16:56 Відповісти
+10
да кому ти потрібен, Гнида Оманська
12.08.2025 16:57 Відповісти
Без мене мене женили - цього не буде?
12.08.2025 16:54 Відповісти
Чхати на 2 дідів в тебе там фронт сиплеться, Рейнметал каже що не може снаряди робити...АЛЬО?
показати весь коментар
12.08.2025 16:57 Відповісти
Вже ухвалили, але не Трамп з ****** а європейські лідери.
показати весь коментар
12.08.2025 16:57 Відповісти
>> Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть.

Тоді на&&я вони туди взагалі їдуть?
показати весь коментар
12.08.2025 17:00 Відповісти
***** без черги приїде цьомнути Трумпа в сраку.
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
Від «Нічого про Україну без України» за часів Порошенка, ми судячи з усього скотились до «Постійте доки за дверима. Вам пізніше про все повідомлять».

Здобули… - Шалений кіт
показати весь коментар
12.08.2025 17:01 Відповісти
допиз*ться Володя
показати весь коментар
12.08.2025 17:02 Відповісти
Блазень, нічого ти вже не вирішуєш, корче з себе важливого.
показати весь коментар
12.08.2025 17:03 Відповісти
Ніхто вже Україну і не питає. Тампон всі питання по Україну буде вирішувати з ******. ***** цього ще з 2014 року мріяв.
показати весь коментар
12.08.2025 17:05 Відповісти
Це твердження оманливе. Те що Трумп (Америка) хоче зустрітися з ****** (Азія) ніяким чином не стосується рішення України (Європа) захищати і відвойовувати загарбане. "Нам своє робить".
показати весь коментар
12.08.2025 17:21 Відповісти
Це він нас готує до того що штати можуть повністю відвернутися від нас. Запише чергове відео. Ми сильні, ми самі встоємо і так далі.
показати весь коментар
12.08.2025 17:06 Відповісти
Вже дванадцятий рік, як можуть і будуть.
показати весь коментар
12.08.2025 17:09 Відповісти
А ось i побрехеньки, що без нас нiчого... Трамп хоче придбати у пинi Командорськi острови.
показати весь коментар
12.08.2025 17:09 Відповісти
а, зегніда продовжує морщити лоба, напружувати сідниці, типу щось являє собою.
європа, нарешті зробила висновки стосовно брехуна та мародера зе!гніди.
про трампа мовчу, бо рудий доні сіпається коли чує про зе!поца.
показати весь коментар
12.08.2025 17:09 Відповісти
Дрищ криворогий
показати весь коментар
12.08.2025 17:11 Відповісти
А Трампон заявив (вже потренувався, але заявить ще раз після зустрічі з Х-уйлом), "що якщо Зеленський не віддасть територію через якусь там Конституцію і хоче війну, то він умиє руки (і взагалі Київ мали захопити за 4 години, але російські війська не тією дорогою поїхали на Київ)".
показати весь коментар
12.08.2025 17:20 Відповісти
Ти ба, воно 6 років об Конституцію свої брудні копита витирало, варнякало, що Конституція на паузі, а тут воно таким ревним захисником Конституції стало. Почекайте, воно ше й про референдум буде варнякати, щоб зняти з себе всю відповідальність за прийняття рішення на перемовинах з Трампом та ****** та перекласти на народ, це ще попереду.
показати весь коментар
12.08.2025 17:22 Відповісти
Правильно, для марафона треба більше потужних заяв
показати весь коментар
12.08.2025 17:22 Відповісти
Якщо до когось ще не дійшло, що відбувається з українцями...
показати весь коментар
12.08.2025 17:24 Відповісти
хто вірить цьому кацапському клоуну ?
показати весь коментар
12.08.2025 17:24 Відповісти
Якраз можуть( Трампон оголосити може,що вмиває руки починає спільно розробляти Арктику і фінансування *****(А ***** святкує напівперемогу : вдалося позбутися Америки з союзників України(
показати весь коментар
12.08.2025 17:25 Відповісти
 
 