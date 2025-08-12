РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
1 888 24

Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ничего об Украине без нас они принять не могут

Зеленский прокомментировал встречу Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что позже будет трехсторонняя встреча с Дональдом Трампом и диктатором Путиным, однако точной даты пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента США, а мы поддерживаем Соединенные Штаты, и Путина, безусловно, может быть важным для двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул президент.

Зеленский надеется, что Трамп это понимает и осознает.

"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату. Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. Там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, на своей правде. Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, которые у тебя в сердце, а есть вещи, которые у тебя в Конституции", - подытожил глава государства.

Читайте также: Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Также читайте: Сибига об обмене территориями: Это то, к чему стремится Путин. Украина на такие сценарии не пойдет

Автор: 

Зеленский Владимир (21532) путин владимир (31877) Трамп Дональд (6237)


Без мене мене женили - цього не буде?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:54 Ответить
Не питатимуть вони тебе нічого, клоун. Ухвалять все те, що їм вигідно, і як їм хочеться, і посталять тебе перед фактом. Бо ти давно став ніщо і звати тебе ніяк.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:56 Ответить
Можуть. Краще Покровським займися замість порожніх розмов на вітер
показать весь комментарий
12.08.2025 16:56 Ответить
да кому ти потрібен, Гнида Оманська
показать весь комментарий
12.08.2025 16:57 Ответить
Чхати на 2 дідів в тебе там фронт сиплеться, Рейнметал каже що не може снаряди робити...АЛЬО?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:57 Ответить
Вже ухвалили, але не Трамп з ****** а європейські лідери.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:57 Ответить
>> Нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть.

Тоді на&&я вони туди взагалі їдуть?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:00 Ответить
***** без черги приїде цьомнути Трумпа в сраку.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:15 Ответить
Від «Нічого про Україну без України» за часів Порошенка, ми судячи з усього скотились до «Постійте доки за дверима. Вам пізніше про все повідомлять».

Здобули… - Шалений кіт
показать весь комментарий
12.08.2025 17:01 Ответить
допиз*ться Володя
показать весь комментарий
12.08.2025 17:02 Ответить
Блазень, нічого ти вже не вирішуєш, корче з себе важливого.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:03 Ответить
Ніхто вже Україну і не питає. Тампон всі питання по Україну буде вирішувати з ******. ***** цього ще з 2014 року мріяв.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:05 Ответить
Це твердження оманливе. Те що Трумп (Америка) хоче зустрітися з ****** (Азія) ніяким чином не стосується рішення України (Європа) захищати і відвойовувати загарбане. "Нам своє робить".
показать весь комментарий
12.08.2025 17:21 Ответить
Це він нас готує до того що штати можуть повністю відвернутися від нас. Запише чергове відео. Ми сильні, ми самі встоємо і так далі.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:06 Ответить
Вже дванадцятий рік, як можуть і будуть.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:09 Ответить
А ось i побрехеньки, що без нас нiчого... Трамп хоче придбати у пинi Командорськi острови.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:09 Ответить
а, зегніда продовжує морщити лоба, напружувати сідниці, типу щось являє собою.
європа, нарешті зробила висновки стосовно брехуна та мародера зе!гніди.
про трампа мовчу, бо рудий доні сіпається коли чує про зе!поца.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:09 Ответить
Дрищ криворогий
показать весь комментарий
12.08.2025 17:11 Ответить
А Трампон заявив (вже потренувався, але заявить ще раз після зустрічі з Х-уйлом), "що якщо Зеленський не віддасть територію через якусь там Конституцію і хоче війну, то він умиє руки (і взагалі Київ мали захопити за 4 години, але російські війська не тією дорогою поїхали на Київ)".
показать весь комментарий
12.08.2025 17:20 Ответить
Ти ба, воно 6 років об Конституцію свої брудні копита витирало, варнякало, що Конституція на паузі, а тут воно таким ревним захисником Конституції стало. Почекайте, воно ше й про референдум буде варнякати, щоб зняти з себе всю відповідальність за прийняття рішення на перемовинах з Трампом та ****** та перекласти на народ, це ще попереду.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:22 Ответить
Правильно, для марафона треба більше потужних заяв
показать весь комментарий
12.08.2025 17:22 Ответить
Пір'я

Іван Франко

Розвіяне злими юрбами,

Мов снігу платки з-над руїн,

Летиш ти до хмари з вітрами,

О, пір'я з жидівських перин.

Мов сніг, ти летиш аж до хмари,

Вкриваєш поля, мов килим,

О, свідку великої кари,

О, пір'я з жидівських перин.

Знать, бачити горя не хочеш,

Що ми тут в тій хвилі терпим,

Сніжними крильцями тріпочеш,

О, пір'я з жидівських перин.

Як грубі мужицькії руки

Рвуть наше добро без причин

І нам завдають люті муки,

О, пір'я з жидівських перин.

Як наші хати розкидають

Аж геть до послідніх делин,

Як наші шинки розбивають,

О, пір'я з жидівських перин!

Ввесь город від краю до краю -

Руїна одна, плач один!

Гляди ж на тих варварів зграю,

О, пір'я з жидівських перин!

Гляди, що тут нашої втрати,

Що наших тут впаде сльозин, -

Щоб Богу це все розказати,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай наші всі зважить терпіння,

До нашого горя долин

Хай шле нам потіхи проміння,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай тямить, що люд ми ізбранний,

Його найукоханий син,

Годований зернами манни,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай дасть нам народ цей посісти,

Хай дасть нам помститись над ним,

Неси, о неси 'му ті вісті,

О, пір'я з жидівських перин!

1882

https://www.i-franko.name/

Якщо до когось ще не дійшло, що відбувається з українцями...
показать весь комментарий
12.08.2025 17:24 Ответить
хто вірить цьому кацапському клоуну ?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:24 Ответить
Якраз можуть( Трампон оголосити може,що вмиває руки починає спільно розробляти Арктику і фінансування *****(А ***** святкує напівперемогу : вдалося позбутися Америки з союзників України(
показать весь комментарий
12.08.2025 17:25 Ответить
 
 