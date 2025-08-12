Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ничего об Украине без нас они принять не могут

Президент Владимир Зеленский заявил, что позже будет трехсторонняя встреча с Дональдом Трампом и диктатором Путиным, однако точной даты пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".

"Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента США, а мы поддерживаем Соединенные Штаты, и Путина, безусловно, может быть важным для двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул президент.

Зеленский надеется, что Трамп это понимает и осознает.

"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату. Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. Там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, на своей правде. Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, которые у тебя в сердце, а есть вещи, которые у тебя в Конституции", - подытожил глава государства.

