Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ничего об Украине без нас они принять не могут
Президент Владимир Зеленский заявил, что позже будет трехсторонняя встреча с Дональдом Трампом и диктатором Путиным, однако точной даты пока нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мы-Украина".
"Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента США, а мы поддерживаем Соединенные Штаты, и Путина, безусловно, может быть важным для двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул президент.
Зеленский надеется, что Трамп это понимает и осознает.
"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату. Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. Там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, на своей правде. Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, которые у тебя в сердце, а есть вещи, которые у тебя в Конституции", - подытожил глава государства.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді на&&я вони туди взагалі їдуть?
Здобули… - Шалений кіт
європа, нарешті зробила висновки стосовно брехуна та мародера зе!гніди.
про трампа мовчу, бо рудий доні сіпається коли чує про зе!поца.
Іван Франко
Розвіяне злими юрбами,
Мов снігу платки з-над руїн,
Летиш ти до хмари з вітрами,
О, пір'я з жидівських перин.
Мов сніг, ти летиш аж до хмари,
Вкриваєш поля, мов килим,
О, свідку великої кари,
О, пір'я з жидівських перин.
Знать, бачити горя не хочеш,
Що ми тут в тій хвилі терпим,
Сніжними крильцями тріпочеш,
О, пір'я з жидівських перин.
Як грубі мужицькії руки
Рвуть наше добро без причин
І нам завдають люті муки,
О, пір'я з жидівських перин.
Як наші хати розкидають
Аж геть до послідніх делин,
Як наші шинки розбивають,
О, пір'я з жидівських перин!
Ввесь город від краю до краю -
Руїна одна, плач один!
Гляди ж на тих варварів зграю,
О, пір'я з жидівських перин!
Гляди, що тут нашої втрати,
Що наших тут впаде сльозин, -
Щоб Богу це все розказати,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай наші всі зважить терпіння,
До нашого горя долин
Хай шле нам потіхи проміння,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай тямить, що люд ми ізбранний,
Його найукоханий син,
Годований зернами манни,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай дасть нам народ цей посісти,
Хай дасть нам помститись над ним,
Неси, о неси 'му ті вісті,
О, пір'я з жидівських перин!
1882
https://www.i-franko.name/
Якщо до когось ще не дійшло, що відбувається з українцями...