Инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина, - Госдепартамент США

Глава американской дипломатии Марко Рубио обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым подготовку к проведению саммита лидеров США и России на Аляске.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что госсекретарь Марко Рубио разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым", - отметила представитель Госдепа.

Она отметила, что это был телефонный разговор, который касался подготовки к предстоящему саммиту между Дональдом Трампом и Путиным. Причем, по ее словам, "обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению мероприятия".

В то же время, Брюс подтвердила, что инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина.

Напоминаем, Трамп и Путин планируют встретиться 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска.