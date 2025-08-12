Инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина, - Госдепартамент США
Глава американской дипломатии Марко Рубио обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым подготовку к проведению саммита лидеров США и России на Аляске.
Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу подтвердить, что госсекретарь Марко Рубио разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым", - отметила представитель Госдепа.
Она отметила, что это был телефонный разговор, который касался подготовки к предстоящему саммиту между Дональдом Трампом и Путиным. Причем, по ее словам, "обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению мероприятия".
В то же время, Брюс подтвердила, что инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина.
Напоминаем, Трамп и Путин планируют встретиться 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ***** його їбе.
Тогда я проявлю инициативу всретиться с ним лично и плюнуть в его тупую харю.
23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму - резолюцію підтримали 575.
Трамп, Америка веде перемовини з терористом.