РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7733 посетителя онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
1 109 21

Инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина, - Госдепартамент США

брюс,госдеп

Глава американской дипломатии Марко Рубио обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым подготовку к проведению саммита лидеров США и России на Аляске.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что госсекретарь Марко Рубио разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым", - отметила представитель Госдепа.

Она отметила, что это был телефонный разговор, который касался подготовки к предстоящему саммиту между Дональдом Трампом и Путиным. Причем, по ее словам, "обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению мероприятия".

В то же время, Брюс подтвердила, что инициатива провести встречу на уровне президентов исходила от Путина.

Также читайте: Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

Напоминаем, Трамп и Путин планируют встретиться 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска.

Автор: 

Госдепартамент США (1875) путин владимир (31877)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Тобто, Трамп знизу.
Це ***** його їбе.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:41 Ответить
+2
А були офіційні вимоги ? Поки що бачив тільки інсайди в пресі з "анонімних джерел"
показать весь комментарий
12.08.2025 22:46 Ответить
+2
Т.е. Трампон готов встретиться с кем угодно по его инициативе?
Тогда я проявлю инициативу всретиться с ним лично и плюнуть в его тупую харю.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, Трамп знизу.
Це ***** його їбе.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:41 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:02 Ответить
У карлика пригорає у прямому і переносному сенсі. Тому і виступив ініціатором зустрічі.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:42 Ответить
Сам предложил, уменьшил требования для остановки огня, что то на путю не похоже
показать весь комментарий
12.08.2025 22:44 Ответить
А були офіційні вимоги ? Поки що бачив тільки інсайди в пресі з "анонімних джерел"
показать весь комментарий
12.08.2025 22:46 Ответить
ну сейчас как минимум нет как год назад признать 4 области и вывести войска и убрать президента )
показать весь комментарий
12.08.2025 23:01 Ответить
Ви впевнені що це не прозвучить на зустрічі ? Подивимось.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:21 Ответить
Я уверен что он не просил встречи и не вводить санкции,чтоб приехать и сказать те же условия что год назад )
показать весь комментарий
12.08.2025 23:36 Ответить
Ось що дрони життєдайні роблять з кацапською нафтопереробкою, а також санкції союзників.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:47 Ответить
Зустріччю з Трампом ,пуйло остаточно легалізується як поважний партнер ,а не агресор і вбивця?
показать весь комментарий
12.08.2025 22:48 Ответить
В очах Трампа Україна є агресор тому він не дає нам зброю, а продає через посередника.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:56 Ответить
На сегодня продал только услуги по ремонту и запчасти к гаубицам M109 и M777.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:02 Ответить
Т.е. Трампон готов встретиться с кем угодно по его инициативе?
Тогда я проявлю инициативу всретиться с ним лично и плюнуть в его тупую харю.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:52 Ответить
Для доказу легітимністі Путлера йому було достатньо прелітити в США.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:53 Ответить
Если шо не понравится - все вопросы к царю. "Властелин мира" не такой дурак, каким выглядит.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:53 Ответить
Пофіг.
23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму - резолюцію підтримали 575.

Трамп, Америка веде перемовини з терористом.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:38 Ответить
https://www.flightradar24.com/SAM587/3bb1e181 Самолет в районе Гуантанамо - может готовят камеру для )(уйла
показать весь комментарий
12.08.2025 23:40 Ответить
Может какой-то обмен готовится. Кто знает, может и держат какого-то хакера в Гитмо, и вот его забрали, а с упырем в пятницу привезут какого-нибудь американца.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:56 Ответить
Історічна зустріч рюріків-педофілів..... И тут я задираю мальчонке футболку и лобызаю его прямо в пузико! Завидую тебе, Вова.... а я вот на острове Эпштейна....ну ладно, давай глобус, будем мир делить.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:43 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:46 Ответить
А Тампон як цуцик побіг підлизувати ***** очко по першому зову. При тому що коли Тампон пропонував ***** зустрітись то ***** ігнорив Тампона і даже не відповідав йому. Це так Тампакс зробив америку великою? Такого позора сша ще не мали ніколи
показать весь комментарий
13.08.2025 00:07 Ответить
 
 