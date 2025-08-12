Ініціатива провести зустріч на рівні президентів виходила від Путіна, - Держдепартамент США
Глава американської дипломатії Марко Рубіо обговорив з главою російського МЗС Сергієм Лавровим підготовку до проведення саміту лідерів США й Росії на Алясці.
Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу підтвердити, що держсекретар Марко Рубіо розмовляв з міністром закордонних справ Росії Лавровим", - зазначила представниця Держдепу.
Вона зауважила, що це була телефонна розмова, яка стосувалася підготовки до майбутнього саміту між Дональдом Трампом і Путіним. Причому, за її словами, "обидві сторони підтвердили свою відданість успішному проведенню заходу".
Водночас, Брюс підтвердила, що ініціатива провести зустріч на рівні президентів виходила від Путіна.
Нагадуємо, Трамп та Путін планують зустрітися 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.
