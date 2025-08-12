УКР
Новини
Ініціатива провести зустріч на рівні президентів виходила від Путіна, - Держдепартамент США

Глава американської дипломатії Марко Рубіо обговорив з главою російського МЗС Сергієм Лавровим підготовку до проведення саміту лідерів США й Росії на Алясці.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Можу підтвердити, що держсекретар Марко Рубіо розмовляв з міністром закордонних справ Росії Лавровим", - зазначила представниця Держдепу.

Вона зауважила, що це була телефонна розмова, яка стосувалася підготовки до майбутнього саміту між Дональдом Трампом і Путіним. Причому, за її словами, "обидві сторони підтвердили свою відданість успішному проведенню заходу".

Водночас, Брюс підтвердила, що ініціатива провести зустріч на рівні президентів виходила від Путіна.

Нагадуємо, Трамп та Путін планують зустрітися 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

+3
Тобто, Трамп знизу.
Це ***** його їбе.
показати весь коментар
12.08.2025 22:41 Відповісти
+2
А були офіційні вимоги ? Поки що бачив тільки інсайди в пресі з "анонімних джерел"
показати весь коментар
12.08.2025 22:46 Відповісти
+2
Т.е. Трампон готов встретиться с кем угодно по его инициативе?
Тогда я проявлю инициативу всретиться с ним лично и плюнуть в его тупую харю.
показати весь коментар
12.08.2025 22:52 Відповісти
Тобто, Трамп знизу.
Це ***** його їбе.
показати весь коментар
12.08.2025 22:41 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 23:02 Відповісти
У карлика пригорає у прямому і переносному сенсі. Тому і виступив ініціатором зустрічі.
показати весь коментар
12.08.2025 22:42 Відповісти
Сам предложил, уменьшил требования для остановки огня, что то на путю не похоже
показати весь коментар
12.08.2025 22:44 Відповісти
А були офіційні вимоги ? Поки що бачив тільки інсайди в пресі з "анонімних джерел"
показати весь коментар
12.08.2025 22:46 Відповісти
ну сейчас как минимум нет как год назад признать 4 области и вывести войска и убрать президента )
показати весь коментар
12.08.2025 23:01 Відповісти
Ви впевнені що це не прозвучить на зустрічі ? Подивимось.
показати весь коментар
12.08.2025 23:21 Відповісти
Я уверен что он не просил встречи и не вводить санкции,чтоб приехать и сказать те же условия что год назад )
показати весь коментар
12.08.2025 23:36 Відповісти
Ось що дрони життєдайні роблять з кацапською нафтопереробкою, а також санкції союзників.
показати весь коментар
12.08.2025 22:47 Відповісти
Зустріччю з Трампом ,пуйло остаточно легалізується як поважний партнер ,а не агресор і вбивця?
показати весь коментар
12.08.2025 22:48 Відповісти
В очах Трампа Україна є агресор тому він не дає нам зброю, а продає через посередника.
показати весь коментар
12.08.2025 22:56 Відповісти
На сегодня продал только услуги по ремонту и запчасти к гаубицам M109 и M777.
показати весь коментар
12.08.2025 23:02 Відповісти
Т.е. Трампон готов встретиться с кем угодно по его инициативе?
Тогда я проявлю инициативу всретиться с ним лично и плюнуть в его тупую харю.
показати весь коментар
12.08.2025 22:52 Відповісти
Для доказу легітимністі Путлера йому було достатньо прелітити в США.
показати весь коментар
12.08.2025 22:53 Відповісти
Если шо не понравится - все вопросы к царю. "Властелин мира" не такой дурак, каким выглядит.
показати весь коментар
12.08.2025 22:53 Відповісти
Пофіг.
23 листопада 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму - резолюцію підтримали 575.

Трамп, Америка веде перемовини з терористом.
показати весь коментар
12.08.2025 23:38 Відповісти
https://www.flightradar24.com/SAM587/3bb1e181 Самолет в районе Гуантанамо - может готовят камеру для )(уйла
показати весь коментар
12.08.2025 23:40 Відповісти
Может какой-то обмен готовится. Кто знает, может и держат какого-то хакера в Гитмо, и вот его забрали, а с упырем в пятницу привезут какого-нибудь американца.
показати весь коментар
12.08.2025 23:56 Відповісти
Історічна зустріч рюріків-педофілів..... И тут я задираю мальчонке футболку и лобызаю его прямо в пузико! Завидую тебе, Вова.... а я вот на острове Эпштейна....ну ладно, давай глобус, будем мир делить.
показати весь коментар
12.08.2025 23:43 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 23:46 Відповісти
А Тампон як цуцик побіг підлизувати ***** очко по першому зову. При тому що коли Тампон пропонував ***** зустрітись то ***** ігнорив Тампона і даже не відповідав йому. Це так Тампакс зробив америку великою? Такого позора сша ще не мали ніколи
показати весь коментар
13.08.2025 00:07 Відповісти
 
 