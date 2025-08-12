В результате обстрела Широкой Балки в Херсонской области погибла женщина
12 августа российские войска обстреляли Широкую Балку в Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за сегодняшнего российского обстрела Широкой Балки погибла местная жительница. Ранения, несовместимые с жизнью, получила женщина 1966 года рождения", - рассказал Прокудин.
