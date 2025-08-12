Внаслідок обстрілу Широкої Балки на Херсонщині загинула жінка
12 серпня російські війська обстріляли Широку Балку в Херсонській області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через сьогоднішній російський обстріл Широкої Балки загинула місцева жителька. Поранення, несумісні з життям, дістала жінка 1966 року народження", - розповів Прокудін.
