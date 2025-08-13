Безопасность Путина во время саммита на Аляске будет гарантировать его личная охрана и Секретная служба США
Безопасность российского диктатора Владимира Путина во время визита на Аляску будет гарантировать его личная охрана вместе с Секретной службой США.
Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Макдоналд заявил, что во время визита Путина на Аляску его безопасность будут обеспечивать совместно личная охрана российского лидера и американская Секретная служба.
По его словам, подобная практика является стандартной, и политические разногласия между странами на это не влияют.
Макдоналд, имеющий более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировавший меры безопасности на крупных международных саммитах (в частности АТЭС-2011 и G8-2012), отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях откладывают политику в сторону. Они работают как профессионалы, делая все возможное для полной защиты своих лидеров.
В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.
В данное время Макдоналд преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.
від переміну клімата , що тоді ?
на футболці були зображені індіанці навахо в головних уборах з пір'я
там їх, до речі, реально багато
А хто буде забезпечувати безпеку валіз та гівна двійника *****?
Треба обох стариганів прокатити!
Малюк, відправляй на Аляску нові будиночки на автовозах !
І бажано, щоб були на оптоволокні...
Трамп, нехай ще фін система сша гарантує фін безпеку країні терористу.
***** ж їде ділити Світ з Трампом.