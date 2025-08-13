РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Безопасность Путина во время саммита на Аляске будет гарантировать его личная охрана и Секретная служба США

Владимир Путин

Безопасность российского диктатора Владимира Путина во время визита на Аляску будет гарантировать его личная охрана вместе с Секретной службой США.

Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макдоналд заявил, что во время визита Путина на Аляску его безопасность будут обеспечивать совместно личная охрана российского лидера и американская Секретная служба.

По его словам, подобная практика является стандартной, и политические разногласия между странами на это не влияют.

Макдоналд, имеющий более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировавший меры безопасности на крупных международных саммитах (в частности АТЭС-2011 и G8-2012), отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях откладывают политику в сторону. Они работают как профессионалы, делая все возможное для полной защиты своих лидеров.

В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.

В данное время Макдоналд преподает уголовное право в Университете Нью-Хейвена.

путин владимир (31877) Аляска (15)


+24
Забезпечення безпеки військових злочинців - пріоритет США номер 1.
13.08.2025 07:09 Ответить
+22
Гарно бережіть ВБИВЦЮ, ТЕРОРИСТА, ГВАЛТІВНИКА пуйла!!!
13.08.2025 07:04 Ответить
+20
А як же хвалені американські цінності ? Запросити на свою землю злочинця якого оголошено в міжнародний розшук і при тому радісно про це казати як про якесь досягнення це взагалі ганьба яку ніколи вони не змиють .
13.08.2025 07:12 Ответить
Про валізку з лайном не забудьте. Там також рота охорони потрібна
13.08.2025 07:03 Ответить
Гарно бережіть ВБИВЦЮ, ТЕРОРИСТА, ГВАЛТІВНИКА пуйла!!!
13.08.2025 07:04 Ответить
Сподіваюсь на Алясці є добрі самокати...
13.08.2025 08:46 Ответить
А якщо пуйло сам здохне
від переміну клімата , що тоді ?

13.08.2025 10:07 Ответить
Забезпечення безпеки військових злочинців - пріоритет США номер 1.
13.08.2025 07:09 Ответить
Гарний шанс для московської розвідки на місці.
13.08.2025 07:11 Ответить
А як же хвалені американські цінності ? Запросити на свою землю злочинця якого оголошено в міжнародний розшук і при тому радісно про це казати як про якесь досягнення це взагалі ганьба яку ніколи вони не змиють .
13.08.2025 07:12 Ответить
Так США не визнають юрисдикцію МКС... Тому для них він не злочинець.
13.08.2025 07:20 Ответить
Хто б цю рашиську мерзоту прикончив ? ця погань яка принесла стільки біди має здохнути.Можна уявити Рузвельт приймає Гітлера в США ? це крах трампізму.
13.08.2025 07:15 Ответить
а вуха рудого хто буде берегти ?
13.08.2025 07:17 Ответить
Головне, попередити пиню No 1, чи якого там за рахунком, котрий залишиться на ягелеядii, щоби в цей час не висовувався з бункеру на люди.
13.08.2025 07:19 Ответить
накладочка получиться,однако)
13.08.2025 07:38 Ответить
Джоні Інгліш теж виїхав на Аляску
13.08.2025 07:27 Ответить
колись в арізоні бачив футболочку з надписом "homeland security" (міністерство національної безпеки)

на футболці були зображені індіанці навахо в головних уборах з пір'я

там їх, до речі, реально багато
13.08.2025 07:32 Ответить
Безпеку двійника *****.
А хто буде забезпечувати безпеку валіз та гівна двійника *****?
13.08.2025 07:37 Ответить
13.08.2025 07:43 Ответить
Шапочку з фольги і дзвоником пуйло везе.
13.08.2025 07:47 Ответить
Малюку доручити провести операцію зашморг
13.08.2025 07:49 Ответить
Секретній службі США - Прихватіть пртцигар , на всяк випадок.
13.08.2025 07:51 Ответить
Самокати готові?
Треба обох стариганів прокатити!
13.08.2025 07:54 Ответить
}{уйло прихватит с собой чемоданы со жратвой и для говна. Могли бы хоть их перепутать.
13.08.2025 08:04 Ответить
Люки на дорогах вже позаварювали?
Малюк, відправляй на Аляску нові будиночки на автовозах !
І бажано, щоб були на оптоволокні...
13.08.2025 08:05 Ответить
Перемовини вони такі: в одно вухо влетіло, а з іншого вилетіло.
13.08.2025 08:07 Ответить
тонко ))
13.08.2025 09:39 Ответить
Секретна служба сша гараниує безпеку міднародному злочинцю.
Трамп, нехай ще фін система сша гарантує фін безпеку країні терористу.
13.08.2025 08:17 Ответить
Ну так...

***** ж їде ділити Світ з Трампом.
13.08.2025 08:18 Ответить
Може варто було б добрі фури на Аляску послати?))
13.08.2025 08:23 Ответить
Мрія фсбшника. Агент на військовій базі США!
13.08.2025 08:24 Ответить
13.08.2025 08:29 Ответить
!!!!!!!100!!!!!!!!!!!
13.08.2025 08:49 Ответить
Доні, це не деменція, це твій вирок
13.08.2025 08:36 Ответить
США стали адвокатами людожерів ..Гугл пам'ятає все , тепер цим фактом весь час їх можна ганьбити
13.08.2025 09:40 Ответить
пиндосы пид ы
13.08.2025 10:07 Ответить
 
 