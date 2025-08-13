Безпеку російського диктатора Володимира Путіна під час візиту на Аляску гарантуватимуть його особиста охорона разом із Секретною службою США.

Про це заявив колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макдоналд заявив, що під час візиту Путіна на Аляску його безпеку забезпечуватимуть спільно особиста охорона російського лідера та американська Секретна служба.

За його словами, подібна практика є стандартною і політичні розбіжності між країнами на це не впливають.

Макдоналд, який має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував безпекові заходи на великих міжнародних самітах (зокрема AТЕС-2011 і G8-2012), зазначив, що правоохоронці різних країн у таких випадках відкладають політику вбік. Вони працюють як професіонали, роблячи все можливе для повного захисту своїх лідерів.

Як приклад він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав, включно з політичними опонентами США, взаємодіють злагоджено та ефективно.

Нині Макдоналд викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.