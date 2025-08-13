УКР
Безпеку Путіна під час саміту на Алясці гарантуватиме його особиста охорона та Секретна служба США

Володимир Путін

Безпеку російського диктатора Володимира Путіна під час візиту на Аляску гарантуватимуть його особиста охорона разом із Секретною службою США.

Про це заявив колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макдоналд заявив, що під час візиту Путіна на Аляску його безпеку забезпечуватимуть спільно особиста охорона російського лідера та американська Секретна служба.

За його словами, подібна практика є стандартною і політичні розбіжності між країнами на це не впливають.

Макдоналд, який має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував безпекові заходи на великих міжнародних самітах (зокрема AТЕС-2011 і G8-2012), зазначив, що правоохоронці різних країн у таких випадках відкладають політику вбік. Вони працюють як професіонали, роблячи все можливе для повного захисту своїх лідерів.

Як приклад він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав, включно з політичними опонентами США, взаємодіють злагоджено та ефективно.

Нині Макдоналд викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.

путін володимир (24470) Аляска (17)


+4
Гарно бережіть ВБИВЦЮ, ТЕРОРИСТА, ГВАЛТІВНИКА пуйла!!!
13.08.2025 07:04 Відповісти
+3
Про валізку з лайном не забудьте. Там також рота охорони потрібна
13.08.2025 07:03 Відповісти
+3
Забезпечення безпеки військових злочинців - пріоритет США номер 1.
13.08.2025 07:09 Відповісти
Про валізку з лайном не забудьте. Там також рота охорони потрібна
13.08.2025 07:03 Відповісти
Гарно бережіть ВБИВЦЮ, ТЕРОРИСТА, ГВАЛТІВНИКА пуйла!!!
13.08.2025 07:04 Відповісти
Забезпечення безпеки військових злочинців - пріоритет США номер 1.
13.08.2025 07:09 Відповісти
Гарний шанс для московської розвідки на місці.
13.08.2025 07:11 Відповісти
А як же хвалені американські цінності ? Запросити на свою землю злочинця якого оголошено в міжнародний розшук і при тому радісно про це казати як про якесь досягнення це взагалі ганьба яку ніколи вони не змиють .
13.08.2025 07:12 Відповісти
Так США не визнають юрисдикцію МКС... Тому для них він не злочинець.
13.08.2025 07:20 Відповісти
Хто б цю рашиську мерзоту прикончив ? ця погань яка принесла стільки біди має здохнути.Можна уявити Рузвельт приймає Гітлера в США ? це крах трампізму.
13.08.2025 07:15 Відповісти
а вуха рудого хто буде берегти ?
13.08.2025 07:17 Відповісти
Головне, попередити пиню No 1, чи якого там за рахунком, котрий залишиться на ягелеядii, щоби в цей час не висовувався з бункеру на люди.
13.08.2025 07:19 Відповісти
Джоні Інгліш теж виїхав на Аляску
13.08.2025 07:27 Відповісти
колись в арізоні бачив футболочку з надписом "homeland security" (міністерство національної безпеки)

на футболці були зображені індіанці навахо в головних уборах з пір'я

там їх, до речі, реально багато
13.08.2025 07:32 Відповісти
 
 