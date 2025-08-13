Настоятель храма УПЦ МП и военнослужащий шпионили в пользу РФ в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки (более известной как гру) в Запорожье.

По материалам дела, вражескую ячейку координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ МП.

Что о предателях известно?

"Клирик подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Впоследствии он начал вербовать потенциальных кандидатов в агентурный аппарат страны-агрессора", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила его преступную деятельность, когда задержала в городе российского корректировщика (он уже получил тюремный приговор). Этот фигурант дал показания на клирика, и с тех пор спецслужба начала документировать подрывную деятельность священника.

Установлено, что настоятель храма завербовал также 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть. По инструкции российской спецслужбы агент передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении.

"В агентурный "отчет" он включал сведения о своем батальоне и смежных подразделениях, а также фотокопии документов по развертыванию новых формирований ВСУ на передовой", - рассказали в СБУ.

















Как установило расследование, священник и военный координировали свои действия с резидентом (старшим агентом) от 316-го разведцентра российского гру. Им оказался экс-правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную часть территории Украины и начавший работать на рф.

Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Также у клирика обнаружен российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности агентурной сети российского гру.