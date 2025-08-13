РУС
Новости Шпионаж в пользу РФ
2 322 26

Настоятель храма УПЦ МП и военнослужащий шпионили в пользу РФ в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки (более известной как гру) в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, вражескую ячейку координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ МП.

Что о предателях известно?

"Клирик подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Впоследствии он начал вербовать потенциальных кандидатов в агентурный аппарат страны-агрессора", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила его преступную деятельность, когда задержала в городе российского корректировщика (он уже получил тюремный приговор). Этот фигурант дал показания на клирика, и с тех пор спецслужба начала документировать подрывную деятельность священника.

Установлено, что настоятель храма завербовал также 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть. По инструкции российской спецслужбы агент передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении.

Также читайте: Задержан российский информатор, который наводил ракеты на Павлоград и шпионил за военными эшелонами на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

"В агентурный "отчет" он включал сведения о своем батальоне и смежных подразделениях, а также фотокопии документов по развертыванию новых формирований ВСУ на передовой", - рассказали в СБУ.

Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья
Предатели из Запорожья

Как установило расследование, священник и военный координировали свои действия с резидентом (старшим агентом) от 316-го разведцентра российского гру. Им оказался экс-правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную часть территории Украины и начавший работать на рф.

Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Также у клирика обнаружен российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Смотрите также: Задержан вражеский агент, который помогал войскам РФ прорываться в Покровск, - СБУ. ФОТО

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности агентурной сети российского гру.

Топ комментарии
+9
Хтось здивований?
показать весь комментарий
13.08.2025 12:19
+5
Тут кожний другий піп московської секти - проросіянський, а якщо обшуки провести в них то і знайдуться паспорти і зброя і так далі.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:30
+4
те що до цієї пори мацковські попи підривають оборону це відповідальність ЗЕскота!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:28
Хтось здивований?
показать весь комментарий
13.08.2025 12:19
І хто ж так прилаштував цього «богобоязненого» в ЗСУ?
Час, щоб ті хто це зробив відповіли за це по повній.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:46
сьогодні, сбу і особисто малюк, збирають всі плюшки.
литвин, з бодуна, накалякав сценарій?
показать весь комментарий
13.08.2025 12:20
Не варто прізвище очильника СБУ писати з малої букви!
У вас для цього, і будь кого, НЕ МАЄ НА ЦЕ ПІДСТАВ!!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:48
то, звісно!
за таке, мене в столипінський вагон та на колиму!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:52
Дивина. Зелька та СБУ кришують УПЦ МП, СБУ так з давніх-давен. Паша-Мерседес ще з 90-х насаджував "русский мир", а в 2000-х УПЦ МП навіть створювали собі бойові загони, на кшталт "Вєрного казачєства", були в мене їх брошуркі.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:24
Ви в своєму розумі?
До чого тут СБУ?
Чи не забагато до них вимог?
показать весь комментарий
13.08.2025 12:49
Обов'язки Служби безпеки України (СБУ) включають захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та економічного потенціалу України, а також боротьбу з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю. СБУ також займається інформаційно-аналітичною діяльністю, контррозвідкою та захистом державної таємниці.

бо сбу і швець, і жнець, і в дуду грець!
а, в цивілізованих країнах, подібним органам держбезпеки заборонено вести діяльність на території своїх країн!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:57
Та ні. Там ЗП нормальні. Безпека держави. Функція СБУ. Є структура та структури, що Україну не визнають як державу та не визнають незалежність інших православних церков. Московськи попи прямо зараз благославляють вбивати українців.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:00
те що до цієї пори мацковські попи підривають оборону це відповідальність ЗЕскота!
показать весь комментарий
13.08.2025 12:28
+++
показать весь комментарий
13.08.2025 13:24
Ніколи такого не було і ось знову.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:29
Тут кожний другий піп московської секти - проросіянський, а якщо обшуки провести в них то і знайдуться паспорти і зброя і так далі.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:30
А чому другий? Просто кожен.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:53
Сумніваюсь, що кожний, бо навіть в московії є адекватні попи, які проти війни! Просто така наша хахляцька натура, що гроші переважають за власне достоїнство. Вони здантні не тільки продати Батьківщину, а й порушити Заповіді Божі! Хоча їхній патрон об'явив священну війну українцям, а вони є виконавцями і думають , що на суді Божому, їх Бог оправдає! Ну не закінчувли вони семіарії , а 3-х місячні курси і школу КГБ.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:16
А що цікаво у місті Старокостянтинів, піп із поплічником вбили військового, а менти із прокуратурою замяли діло і тихоша, всіх все влаштовує! Родина в розпачі, влада не реагує.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:32
Если бы не содействие главкома ВСУ , пздц, шо было бы... Запоминайте внимательно.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:35
Попи московського сатаната+мусорня+прокурви +суди -це все гвинтики однієї системи от і тому московський сатанат не чіпаютьі ця падаль і далі почуває себе господарями своїх рабів тобто пріхожан,худоби і повністю контролює zeVladu.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:48
Не знаю, де саме їх не чіпають. Владу над людьми вони втратили.відсотків на 80%
показать весь комментарий
13.08.2025 12:51
а что эти ******** попы рашки из мп упц ещё не запрещены в Украине?!
показать весь комментарий
13.08.2025 13:02
А причому тут головнокомандуючий? Іде війна,а ми в бірюльки граємось--Не змінюємо ККдля більш жорсткого покарання, диверсантам, шпигунам,зрадникам А також не переходимо на війсковий лад.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:13
До цього чаесу Верховна зрада, яка є філією офісу президента (крім партій ЄС та частини "Голосу") не заборонила діяльність цієї відкритої ворожої секти в тилу ЗСУ. То НАБУ і САП вони стерли в нуль за один день, а це ж свої.
показать весь комментарий
13.08.2025 13:24
Вот эмблема этой помойки. СБУ, алё, что вам ещё надо было, чтобы их повязать сразу?
показать весь комментарий
13.08.2025 13:53
 
 