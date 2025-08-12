РУС
Задержан российский информатор, наводивший ракеты на Павлоград и шпионивший за военными эшелонами на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора на Днепропетровщине. Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Павлограду и отслеживал движение эшелонов Сил обороны.

Что о предателе известно?

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял их местный приспешник - 30-летний безработный, который попал в поле зрения агрессора через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".

предатель из Павлограда
предатель из Павлограда
предатель из Павлограда

"После вербовки фигурант начал обходить прифронтовой город и его окрестности, чтобы выявить и сфотографировать запасные командные пункты украинских защитников, а также расположение комплексов противовоздушной обороны ВСУ", - пояснили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник должен был помочь оккупантам выявлять грузовые эшелоны Сил обороны, определять их количество, вооружение и направления движения.

Как отмечается, для этого он установил напротив пути телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, которые замаскировал в коробку из-под сока.

Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем", когда он спрятал шпионское устройство возле железнодорожной линии.

Также Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

+9
Починати потрібно з Офісу Президента, бо ці неуки є вихованцями "кварталу", "сватів", "папіку" - "какая разница і тих, хто знищував Майдан. То хіба нарнід цьогог не бачить, хто сьогодні ними керує?
12.08.2025 10:21 Ответить
+7
Пора робити суди Лінча - не фіг їх у СІЗО кормити
12.08.2025 10:18 Ответить
+5
Яке ще, *****, "несанкціоноване поширення інформації"? Які 12 років? Державна зрада - довічне!
12.08.2025 10:20 Ответить
