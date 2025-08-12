Задержан российский информатор, наводивший ракеты на Павлоград и шпионивший за военными эшелонами на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора на Днепропетровщине. Он корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Павлограду и отслеживал движение эшелонов Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что о предателе известно?
По материалам дела, заказ оккупантов выполнял их местный приспешник - 30-летний безработный, который попал в поле зрения агрессора через телеграм-каналы по поиску "легких заработков".
"После вербовки фигурант начал обходить прифронтовой город и его окрестности, чтобы выявить и сфотографировать запасные командные пункты украинских защитников, а также расположение комплексов противовоздушной обороны ВСУ", - пояснили в СБУ.
Кроме того, злоумышленник должен был помочь оккупантам выявлять грузовые эшелоны Сил обороны, определять их количество, вооружение и направления движения.
Как отмечается, для этого он установил напротив пути телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, которые замаскировал в коробку из-под сока.
Как предателя задержали?
Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем", когда он спрятал шпионское устройство возле железнодорожной линии.
Также Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Зібрати всіх цих виродків в якомусь покинутому приміщенні (чи вишикувати на відкритій місцевості), передати по їхнім каналам, що по цих координатах знаходиться якийсь супер-пупер штаб, виробництво зброї або навчальний табір ЗСУ і чекати, поки туди прилетить балістика. Вирішуються одразу кілька моментів - позбуваємось ворогів (яких не потрібно буде годувати за рахунок бюджету), звільняємо місця для наступних (якщо вони, після таких акцій, з'являться), подаємо яскравий приклад всім, хто по своїй тупості чи жадібності до грошей, йде на співпрацю з ворогами.
Як вариант. Шикуємо їх шеренгами і відправляємо на розмінування територій.
А взагалі-то я добрий. )))
Поділля16
А варіанта просто примусити себе піти і
виконати св*ятий обов*язок по захисту України немає?