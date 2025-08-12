Затримано російського інформатора, який наводив ракети на Павлоград та шпигував за військовими ешелонами на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Дніпропетровщині. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник - 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору агресора через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

"Після вербування фігурант почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ", - пояснили в СБУ.

Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху.

Як зазначається, для цього він встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку.

Як зрадника затримали?

Співробітники СБУ затримали інформатора "на гарячому", коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Також Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.