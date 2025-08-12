УКР
1 283 12

Затримано російського інформатора, який наводив ракети на Павлоград та шпигував за військовими ешелонами на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Дніпропетровщині. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник - 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору агресора через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

зрадник з Павлограда
зрадник з Павлограда
зрадник з Павлограда

"Після вербування фігурант почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ", - пояснили в СБУ.

Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху.

Як зазначається, для цього він встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку.

Як зрадника затримали?

Співробітники СБУ затримали інформатора "на гарячому", коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Також Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Автор: 

Павлоград (141) СБУ (13233) шпигунство (1046) Дніпропетровська область (4127) Павлоградський район (49)


Топ коментарі
+9
Починати потрібно з Офісу Президента, бо ці неуки є вихованцями "кварталу", "сватів", "папіку" - "какая разница і тих, хто знищував Майдан. То хіба нарнід цьогог не бачить, хто сьогодні ними керує?
показати весь коментар
12.08.2025 10:21 Відповісти
+7
Пора робити суди Лінча - не фіг їх у СІЗО кормити
показати весь коментар
12.08.2025 10:18 Відповісти
+5
Яке ще, *****, "несанкціоноване поширення інформації"? Які 12 років? Державна зрада - довічне!
показати весь коментар
12.08.2025 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора робити суди Лінча - не фіг їх у СІЗО кормити
показати весь коментар
12.08.2025 10:18 Відповісти
Починати потрібно з Офісу Президента, бо ці неуки є вихованцями "кварталу", "сватів", "папіку" - "какая разница і тих, хто знищував Майдан. То хіба нарнід цьогог не бачить, хто сьогодні ними керує?
показати весь коментар
12.08.2025 10:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.08.2025 11:26 Відповісти
Я вже, колись, пропонував дієвий вариант вирішення цієї проблеми.
Зібрати всіх цих виродків в якомусь покинутому приміщенні (чи вишикувати на відкритій місцевості), передати по їхнім каналам, що по цих координатах знаходиться якийсь супер-пупер штаб, виробництво зброї або навчальний табір ЗСУ і чекати, поки туди прилетить балістика. Вирішуються одразу кілька моментів - позбуваємось ворогів (яких не потрібно буде годувати за рахунок бюджету), звільняємо місця для наступних (якщо вони, після таких акцій, з'являться), подаємо яскравий приклад всім, хто по своїй тупості чи жадібності до грошей, йде на співпрацю з ворогами.
Як вариант. Шикуємо їх шеренгами і відправляємо на розмінування територій.
А взагалі-то я добрий. )))
показати весь коментар
12.08.2025 10:55 Відповісти
Цей варіант дієвий, але не підходить. Нас засудять всі світові органзізації. Є кращий варіант - зібрати дітей, батьків і дружин Боневтіка, стефанчука, сирського, міндічів, Беню, татрових, смірнових та інших в Покровську, Костянтинівці, Слов'янську... і побачите, як там з'являться окремі бригади, як будуть ритися і заливатися бетоном фортифікації, як вироблять наші ракети та інше, бо чужих не шкода, чужих можна підставляти і обкрадати.
показати весь коментар
12.08.2025 11:07 Відповісти
Гарний вариант, але зовсім фантастичний. Нажаль. (
показати весь коментар
12.08.2025 11:23 Відповісти
Sashko Poweroid #551165
Поділля16

А варіанта просто примусити себе піти і
виконати св*ятий обов*язок по захисту України немає?
показати весь коментар
12.08.2025 12:06 Відповісти
В Павлограді цієї свиноти море. Таке враження, що в місті відсутні СБУ, таке враження, що на тих підприємствах куди били кацапи і працювали ці вороги.
показати весь коментар
12.08.2025 10:19 Відповісти
Яке ще, *****, "несанкціоноване поширення інформації"? Які 12 років? Державна зрада - довічне!
показати весь коментар
12.08.2025 10:20 Відповісти
ОДНА КУЛЯ. І проблема вирішена.
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
На кол водрузить нарколыгу.
показати весь коментар
12.08.2025 10:32 Відповісти
Чому цьому "херою" гризло заблюрили ?
показати весь коментар
12.08.2025 10:35 Відповісти
 
 