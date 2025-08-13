В результате вражеской атаки погиб мужчина в Ковшаровке на Харьковщине

Сегодня, 13 августа, российские войска обстреляли поселок Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, в поселке Ковшаровка Купянского района около 11:00 в результате обстрела со стороны вооруженных сил РФ ранения и травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Однако в авто экстренной медицинской помощи мужчина скончался.

