В результате вражеской атаки погиб мужчина в Ковшаровке на Харьковщине

РФ обстреляла Кившаровку

Сегодня, 13 августа, российские войска обстреляли поселок Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.


Как отмечается, в поселке Ковшаровка Купянского района около 11:00 в результате обстрела со стороны вооруженных сил РФ ранения и травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Однако в авто экстренной медицинской помощи мужчина скончался.

Читайте: Враг безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске, - ОСГВ "Днепр"

