Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік у Ківшарівці на Харківщині

Сьогодні, 13 серпня, російські війська обстріляли селище Ківшарівка у Куп’янському районі Харківської області, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.



Яка зазначається, у селищі Ківшарівка Куп’янського району близько 11:00 внаслідок обстрілу з боку збройних сил РФ поранення та травми дістав чоловік, його шмиталізували.

Однак в авто екстреної медичної допомоги чоловік помер.

