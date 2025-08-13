УКР
Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік у Ківшарівці на Харківщині

РФ обстріляла Ківшарівку

Сьогодні, 13 серпня, російські війська обстріляли селище Ківшарівка у Куп’янському районі Харківської області, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.


Яка зазначається, у селищі Ківшарівка Куп’янського району близько 11:00 внаслідок обстрілу з боку збройних сил РФ поранення та травми дістав чоловік, його шмиталізували.

Однак в авто екстреної медичної допомоги чоловік помер.

Читайте: Ворог безуспішно намагається малими штурмовими групами проникнути та закріпитися у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

