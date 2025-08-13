Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили из ряда населенных пунктов Донетчины
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, обязательно будут эвакуировать из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской громады и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Бипивка, Копани, Нововикторивка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.
"Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.
Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", - говорится в сообщении.
Стан середній.
Дім на 53 квадрати в Сергіівці що на лінії фронту чотири з половиною тисячі баксів.
Куди поділися копійчані ціни на житло в кіл зонах, як вважаєте?
Ціни на нерухомість статусу «от от відлетить в окупацію» підростають бо на неї є попит. В першу чергу від тих, хто хоче в рф, отримати паспорт з двоголовою куркою і поїхати за кордон або на вахту.
Тільки що дізналися про цілий вид бізнесу, який буяє поки що на Покровському та Запорізькому напрямках.
Андрєналінщікі купують хату, завозять жрачку, прибирають підвал і тупо чекають вуличних боїв.
Згодом, коли приходять підри вилазять з піднятими руками, отримують паспорт рф і валять по своїх справах.
Ризик 50/50. Як повезе. За повідомленнями останнім часом скоріш везе ніж не везе.
Фішка цієї тємки-чітко визначити селуху, щоб раптом не вкластися в якесь Роботіне, що винищене до пеньків, все одно залишається українським.
Скільки ж ще аткритій чудних нас чекає… .
Ви що там, служите вже? (c) СИНДИКАТ