Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили из ряда населенных пунктов Донетчины

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, обязательно будут эвакуировать из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской громады и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Бипивка, Копани, Нововикторивка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.

"Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.



Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", - говорится в сообщении.

