Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили із низки населених пунктів Донеччини
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми із низки населених пунктів.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Так, обов'язково евакуюватимуть з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.
"Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.
Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - йдеться в повідомленні.
Стан середній.
Дім на 53 квадрати в Сергіівці що на лінії фронту чотири з половиною тисячі баксів.
Куди поділися копійчані ціни на житло в кіл зонах, як вважаєте?
Ціни на нерухомість статусу «от от відлетить в окупацію» підростають бо на неї є попит. В першу чергу від тих, хто хоче в рф, отримати паспорт з двоголовою куркою і поїхати за кордон або на вахту.
Тільки що дізналися про цілий вид бізнесу, який буяє поки що на Покровському та Запорізькому напрямках.
Андрєналінщікі купують хату, завозять жрачку, прибирають підвал і тупо чекають вуличних боїв.
Згодом, коли приходять підри вилазять з піднятими руками, отримують паспорт рф і валять по своїх справах.
Ризик 50/50. Як повезе. За повідомленнями останнім часом скоріш везе ніж не везе.
Фішка цієї тємки-чітко визначити селуху, щоб раптом не вкластися в якесь Роботіне, що винищене до пеньків, все одно залишається українським.
Скільки ж ще аткритій чудних нас чекає… .
Ви що там, служите вже? (c) СИНДИКАТ