Обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили із низки населених пунктів Донеччини

На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми із низки населених пунктів.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, обов'язково евакуюватимуть з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

"Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.



Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - йдеться в повідомленні.

