На фронте зафиксировано 49 боестолкновений, 27 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 13 августа враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Белая Береза, Бачевск, Марьино, Ромашково, Большая Писаревка, Турья, Руденка, Новодмитровка, Толстодубово, Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; авиаударам управляемыми бомбами подверглись Бояро-Лежачие и Беловоды Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла три авиаудара, в целом сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

Также читайте: Враг безуспешно пытается малыми штурмовыми группами проникнуть и закрепиться в Купянске, - ОСГВ "Днепр"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой пока продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки и Новоселовки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении российские оккупанты пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Щербиновки, Яблоновки и Русина Яра. Украинские подразделения отбили четыре атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 23 атаки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малиевка и Шевченко. Населенный пункт Покровское пострадал от удара российской авиабомбы.

Читайте: Враг готовит наступление на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях, - Зеленский

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и бомбами по Новоандреевке и Приморскому.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили два штурмовых действия оккупантов, еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.