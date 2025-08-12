РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте Планы рф по Украине
1 527 24

Враг готовит наступление на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях, - Зеленский

Зеленский провел встречу с руководителями посольств Украины

Российские оккупанты готовят наступательные действия на трех направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они готовятся к наступательной операции, мы считаем, на трех направлениях. Главные направления - Запорожское, Покровское и Новопавловское. Считаем, что на Запорожское будет около 15 тысяч дополнительно, Покровское - около 7 тысяч дополнительно, Новопавловское может быть 5 тысяч дополнительно - считаем, что это направление третье по приоритетности", - пояснил президент.

В то же время он отметил, что из 53 тысяч оккупантов, находящихся сейчас на Сумском направлении, около 30 тысяч могут отправиться на эти три направления.

"Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что, по его мнению, российские военные до сентября уже будут готовы с этими бригадами, а с дополнительными могут быть готовы в ноябре.

Читайте: Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

"Все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам. Эта наступательная миссия на Запорожье и на Покровск была задержана на год из-за Курской операции. Видим все то же самое, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно", - подчеркнул он.

Зеленский пояснил, что год назад российские военные начинали действовать именно так, но из-за Курской операции они начали перебрасывать туда людей, потому что боялись, что украинские военные будут продвигаться вглубь России, что и произошло.

"По всем направлениям в течение этого месяца они будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь к тем или иным уступкам. И готовиться к тому, о чем я сказал. и я как раз хочу, чтобы они знали, что мы это понимаем, и что наше войско будет готовиться к этому", - подытожил президент.

Также читайте: Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил, - Сикорский

Автор: 

Зеленский Владимир (21532) война в Украине (5643)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
А ти, гнида неголена готуєш кішені для краденого за рахунок життів солдат бабла.
Краще б тебе мама ріма на картонку висала коли папа саша на гондоні заощадив.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:43 Ответить
+10
Зараз вийде Сирський і скаже як гарно навішали кацапам в Курській обл
показать весь комментарий
12.08.2025 20:44 Ответить
+9
Зеленський до війни не готувався. До здачі територій готується.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишеш заповіт чи пакуєш валізи?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:36 Ответить
Українці, мобілізовуйтесь в ЗСУ, бо немає резервів, а без резервів ми не втримаємо оборону!
показать весь комментарий
12.08.2025 20:41 Ответить
Вони почекають коли їх до армії Параши кадирівці мобилізують та на Польшу погонять як баранів. Таке вже було.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:46 Ответить
Нехай чекають, відповідай краще за себе😀
показать весь комментарий
12.08.2025 20:53 Ответить
А ти знаєш про нестачу озброєння?Шапками закидаємо?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:56 Ответить
Українські військові кажуть, що озброєння в армії є, нестача в армії людей, навіть для того, щоб керувати дронами, дрони є, а людей не вистачає.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:25 Ответить
Ті,що на марафоні барбершопні?Юсупова та інші паніку розводять?Збір коштів на дрони та спорядження.Мій знайомий трішки іншу інформацію має
показать весь комментарий
12.08.2025 21:40 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 20:47 Ответить
Давно мобілізувався?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:52 Ответить
давно
показать весь комментарий
12.08.2025 21:28 Ответить
озброювати лопатами і підготовка пара днів?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:55 Ответить
підготовка два місяці, зброї досить
показать весь комментарий
12.08.2025 21:29 Ответить
А ти, гнида неголена готуєш кішені для краденого за рахунок життів солдат бабла.
Краще б тебе мама ріма на картонку висала коли папа саша на гондоні заощадив.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:43 Ответить
Зараз вийде Сирський і скаже як гарно навішали кацапам в Курській обл
показать весь комментарий
12.08.2025 20:44 Ответить
Зеленський до війни не готувався. До здачі територій готується.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:47 Ответить
без тебе бачимо,куйло зелене.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:49 Ответить
Не розводь паніки, краще готуй наступ ЗСУ зі звільненям усіх українських території!
показать весь комментарий
12.08.2025 20:57 Ответить
Готує? Він вже відбувається на зазначених напрямках.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:09 Ответить
Ось такий я Головнокомандуючий....
показать весь комментарий
12.08.2025 21:09 Ответить
Це всратий наркоман явно на 4 місяці з життя випадав.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:35 Ответить
Разминировать успели,полицаев,прокуроров,податкивцев эвакуировали,на укреплениях разворовали,командиров бригад отпустили покататься по Лондонам?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:37 Ответить
 
 