УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11775 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Плани РФ щодо України
1 000 17

Ворог готує наступ на Запорізькому, Покровському і Новопавлівському напрямках, - Зеленський

Зеленський провів зустріч із керівниками посольств України

Російські окупанти готують наступальні дії на трьох напрямках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки - Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський - близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково - вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю", - пояснив президент.

Водночас він зауважив, що із 53 тисяч окупантів, що перебувають зараз на Сумському напрямку, близько 30 тисяч можуть відправитись на ці три напрямки.

"Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій", - наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що, на його думку, російські військові до вересня вже будуть готові з цими бригадами, а з додатковими можуть бути готовими в листопаді.

Читайте: Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

"Всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами й мапами. Ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію. Бачимо все те саме, ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна", - підкреслив він.

Зеленський пояснив, що рік тому російські військові починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, бо боялись, що українські військові будуть просуватися вглиб Росії, що і відбулося.

"По всіх напрямках впродовж цього місяця вони будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок. І готуватись до того, про що я сказав. і я якраз хочу, щоб вони знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватись до цього", - підсумував президент.

Також читайте: Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

Автор: 

Зеленський Володимир (25068) війна в Україні (5682)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
А ти, гнида неголена готуєш кішені для краденого за рахунок життів солдат бабла.
Краще б тебе мама ріма на картонку висала коли папа саша на гондоні заощадив.
показати весь коментар
12.08.2025 20:43 Відповісти
+5
Зеленський до війни не готувався. До здачі територій готується.
показати весь коментар
12.08.2025 20:47 Відповісти
+4
Зараз вийде Сирський і скаже як гарно навішали кацапам в Курській обл
показати весь коментар
12.08.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишеш заповіт чи пакуєш валізи?
показати весь коментар
12.08.2025 20:36 Відповісти
Українці, мобілізовуйтесь в ЗСУ, бо немає резервів, а без резервів ми не втримаємо оборону!
показати весь коментар
12.08.2025 20:41 Відповісти
Вони почекають коли їх до армії Параши кадирівці мобилізують та на Польшу погонять як баранів. Таке вже було.
показати весь коментар
12.08.2025 20:46 Відповісти
Нехай чекають, відповідай краще за себе😀
показати весь коментар
12.08.2025 20:53 Відповісти
А ти знаєш про нестачу озброєння?Шапками закидаємо?
показати весь коментар
12.08.2025 20:56 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 20:47 Відповісти
Давно мобілізувався?
показати весь коментар
12.08.2025 20:52 Відповісти
озброювати лопатами і підготовка пара днів?
показати весь коментар
12.08.2025 20:55 Відповісти
А ти, гнида неголена готуєш кішені для краденого за рахунок життів солдат бабла.
Краще б тебе мама ріма на картонку висала коли папа саша на гондоні заощадив.
показати весь коментар
12.08.2025 20:43 Відповісти
Зараз вийде Сирський і скаже як гарно навішали кацапам в Курській обл
показати весь коментар
12.08.2025 20:44 Відповісти
Зеленський до війни не готувався. До здачі територій готується.
показати весь коментар
12.08.2025 20:47 Відповісти
без тебе бачимо,куйло зелене.
показати весь коментар
12.08.2025 20:49 Відповісти
Не розводь паніки, краще готуй наступ ЗСУ зі звільненям усіх українських території!
показати весь коментар
12.08.2025 20:57 Відповісти
Готує? Він вже відбувається на зазначених напрямках.
показати весь коментар
12.08.2025 21:09 Відповісти
Ось такий я Головнокомандуючий....
показати весь коментар
12.08.2025 21:09 Відповісти
 
 