Еще одну группу украинских детей вернули с оккупированных РФ территорий

Еще одну группу украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака.

"Среди спасенных - мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном; сестра и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов; бесстрашные подростки, которые даже в российской школе пели запрещенный гимн Украины; семья, жившая на заминированной улице в постоянном страхе смерти. Некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки", - говорится в сообщении.

