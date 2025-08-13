Ще одну групу українських дітей повернули з окупованих РФ територій
Ще одну групу українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОП Андрія Єрмака.
"Серед врятованих - хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном; сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів; безстрашні підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України; родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті. Дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки", -йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль