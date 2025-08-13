Трамп и союзники едины в стремлении прекратить войну. Мяч теперь на поле Путина, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал телефонный разговор с участием президента США Донадьда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

"Замечательный разговор с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с Путиным на Аляске", - написал Рютте в социальной сети X.

"Мы едины в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и прочного мира", - заявил генсек НАТО, добавив, что он ценит лидерство президента США Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками.

"Мяч теперь на поле Путина", - резюмировал Рютте.

