Трамп и союзники едины в стремлении прекратить войну. Мяч теперь на поле Путина, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал телефонный разговор с участием президента США Донадьда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Замечательный разговор с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с Путиным на Аляске", - написал Рютте в социальной сети X.
"Мы едины в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и прочного мира", - заявил генсек НАТО, добавив, что он ценит лидерство президента США Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками.
"Мяч теперь на поле Путина", - резюмировал Рютте.
наївні
пуйло вже давно не розуміє людської мови і з м'ячем не грає
роздовбайте йому, наприклад, турецький потік перед розмовою і тоді він Вас хоч почує
інших планів миру у ***** немає та не буде
яскраве пряме відображення стану справ в нато!
Краще б [гольф]-мняч був у горлянці у трампа.
Тримайся, м'ячик)
..Думаю буде примірно пітєрський дворовий розклад 50%50
Трамп и путин мастера играть в подкидного дурачка.