Трамп і союзники єдині у прагненні припинити війну. М’яч тепер на полі Путіна, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував телефонну розмову за участі президента США Донадьда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чудова розмова з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці", - написав Рютте в соціальній мережі X.

"Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру", - заявив генсек НАТО, додавши, що він цінує лідерство президента США Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками.

"М'яч тепер на полі Путіна", - резюмував Рютте.

