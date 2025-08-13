УКР
Новини Переговори Трампа і Путіна
1 063 19

Трамп і союзники єдині у прагненні припинити війну. М’яч тепер на полі Путіна, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував телефонну розмову за участі президента США Донадьда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чудова розмова з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці", - написав Рютте в соціальній мережі X.

"Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру", - заявив генсек НАТО, додавши, що він цінує лідерство президента США Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками.

"М'яч тепер на полі Путіна", - резюмував Рютте.

Читайте: Трамп запевнив, що питання територій обговорюватиме президент України, - Макрон

Автор: 

Рютте Марк (492) Трамп Дональд (6760) переговори з Росією (1386)
Топ коментарі
+4
мир від терориста, маньяка та масового вбивці *****?!
наївні
13.08.2025 18:08 Відповісти
+3
Тепер балачок буде вище криші
13.08.2025 18:10 Відповісти
+3
один про карты в овальном кабинете, другой про мяч -- Мир сошел с ума.
13.08.2025 18:11 Відповісти
13.08.2025 18:08 Відповісти
Тепер балачок буде вище криші
13.08.2025 18:10 Відповісти
так, коментар про "Чудову телефонну розмову" про майбутню розмову

пуйло вже давно не розуміє людської мови і з м'ячем не грає

роздовбайте йому, наприклад, турецький потік перед розмовою і тоді він Вас хоч почує
13.08.2025 18:36 Відповісти
Турки не поймуть
13.08.2025 18:40 Відповісти
13.08.2025 18:11 Відповісти
І що це значить?? Путін теж говорить,що за мир. Яким чином? Отож...
13.08.2025 18:15 Відповісти
у ***** спосіб досягнення миру - повне знищення України та окупація її території
інших планів миру у ***** немає та не буде
13.08.2025 18:16 Відповісти
рютте, слизький цинічний брехливий пристосуванець!
яскраве пряме відображення стану справ в нато!
13.08.2025 18:20 Відповісти
У ***** не поле, у него болота...
13.08.2025 18:23 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
13.08.2025 18:23 Відповісти
Только маленький нюанс: Трамп с 20 января 2025 года не ввёл ни одной санкции против ***** и не дал НИКАКОГО оружия Украине. Голыми руками много не навоюешь!!!
13.08.2025 19:06 Відповісти
>> М'яч тепер на полі пітуна

Краще б [гольф]-мняч був у горлянці у трампа.
13.08.2025 18:26 Відповісти
Опять мяч... хвати уже играть в волейбол и переходите к более решительным действиям
13.08.2025 18:30 Відповісти
Да всю гру м'яч в руках у *****. А всі кругом нього бродять і не зрозуміють ніяк в яку гру воно грає. А гра в ***** проста- засунути м'яч в дупу тому хто прогнеться
13.08.2025 18:33 Відповісти
"Тепер м'яч на боці РФ": Рубіо про те, скільки часу має Кремль, щоб погодитися на припинення вогню - 11 березня 2025

«Тепер м'яч на боці Росії». У ЄС оголосили умови 30-денного припинення вогню - 10 травня 2025

Тепер м'яч на боці росії. Президент Фінляндії вважає, що час для переговорів України та рф настав - 30 липня 2024 року

Тримайся, м'ячик)
13.08.2025 18:34 Відповісти
При Байдені ху#ло і носа ніде не висовувало.... А ці клоуни роблять його королем всесвіту...😡
13.08.2025 18:42 Відповісти
Цікаво що там думають аналітики кремля і чому пуйло таки поїде на Аляску ..Ще раз продиктувати свої вимоги Світу ? Пластинку заїло вже від фрази "цєлі есвео - будут достігнути" ..А може нудно кататись по Азії і хочеться в демократичний соціальний світ виїхати ..Пробздітись перед смертю ..Тай санкції лавино подібно скочують рашку на дно історії ..Не хочуть ой як нехочуть цього в кремлі
..Думаю буде примірно пітєрський дворовий розклад 50%50
13.08.2025 19:05 Відповісти
Як же підараси дістали .Поки нас вбивають, вони граються з ****** то "карти" ,то тепер МЯЧ *****!!!!
13.08.2025 19:09 Відповісти
А повинні бути єдині у прагненні покарати агресора (
13.08.2025 19:26 Відповісти
 
 