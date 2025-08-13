Трамп запевнив, що питання територій обговорюватиме президент України, - Макрон
Президент США Дональд Трамп повідомив під час онлайн розмови з президентом Зеленським та лідерами країн Європи, що територіальні питання будуть обговорюватися лише президентом України.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Другий пункт, щодо якого президент Трамп чітко висловився, полягає в тому, що територіальні питання, що підпадають під юрисдикцію України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України. І це позиція, яку ми підтримуємо. Її дуже чітко висловив президент Трамп", — сказав Макрон.
США прагнуть досягнути припинення вогню в Україні під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, заявив Макрон.
"Важливо, що на цій зустрічі Сполучені Штати Америки справді змогли досягти припинення вогню. І ми підтримуємо цю ініціативу, разом із новими обмінами полоненими та звільненням дітей", — сказав президент Франції.
Також Макрон повідомив, що лідери під час розмови дійшли до спільного розуміння, що НАТО не має бути однією з гарантій безпеки для України. Та гарантами безпеки можуть бути США та "всі союзники, які були готові, і саме цього ми прагнемо", — повідомив президент Франції.
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
Писькограю давно напомнили что он ничего решать не будет
https://t.me/ShrikeNews/24560 Роман Шрайк Ньюс:
Судя по словам Макрона и Мерца, Трампу расчесали мозги в правильном направлении. Проблема в том, что такое уже было в мае.
Трамп повторял за европейцами правильные слова, но когда дошло до общения с Путиным, настройки сбились, и вместо санкций против РФ за отказ от прекращения огня мы получили серию переговоров в Стамбуле.
С большой вероятностью что-то такое произойдет и в Анкоридже.