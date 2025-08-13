УКР
Новини Переговори Трампа і Путіна
Трамп запевнив, що питання територій обговорюватиме президент України, - Макрон

Президент США Дональд Трамп повідомив під час онлайн розмови з президентом Зеленським та лідерами країн Європи, що територіальні питання будуть обговорюватися лише президентом України.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Другий пункт, щодо якого президент Трамп чітко висловився, полягає в тому, що територіальні питання, що підпадають під юрисдикцію України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України. І це позиція, яку ми підтримуємо. Її дуже чітко висловив президент Трамп", — сказав  Макрон.

США прагнуть досягнути припинення вогню в Україні під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, заявив Макрон.

"Важливо, що на цій зустрічі Сполучені Штати Америки справді змогли досягти припинення вогню. І ми підтримуємо цю ініціативу, разом із новими обмінами полоненими та звільненням дітей", — сказав президент Франції.

Також Макрон повідомив, що лідери під час розмови дійшли до спільного розуміння, що НАТО не має бути однією з гарантій безпеки для України. Та гарантами безпеки можуть бути США та "всі союзники, які були готові, і саме цього ми прагнемо", — повідомив президент Франції.

Нічого вони там не домовляться. Після цього Трамп скаже, що він дуже намагався і зробив все, що міг. Давайте Трампу премію миротворця.
ви читали як вміє спілкуватися "не перший, але і не другий" зі студентами?
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
Капець!
це мені , це знову мені , це ще мені
ви читали як вміє спілкуватися "не перший, але і не другий" зі студентами?
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
хто ?
дід піхто...
Нічого вони там не домовляться. Після цього Трамп скаже, що він дуже намагався і зробив все, що міг. Давайте Трампу премію миротворця.
Капець!
Хаха.
Писькограю давно напомнили что он ничего решать не будет
Напомню. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
Конституция у него на рояле лежит.
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
https://t.me/ShrikeNews/24560 Роман Шрайк Ньюс:

США прагнуть досягнути припинення вогню в Україні під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці - заявив президент Франції Макрон після онлайн-зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів. За словами Макрона, Трамп висловив позицію, що територіальні питання можуть обговорюватись після припинення вогню, але лише із президентом України.
Судя по словам Макрона и Мерца, Трампу расчесали мозги в правильном направлении. Проблема в том, что такое уже было в мае.
Трамп повторял за европейцами правильные слова, но когда дошло до общения с Путиным, настройки сбились, и вместо санкций против РФ за отказ от прекращения огня мы получили серию переговоров в Стамбуле.
С большой вероятностью что-то такое произойдет и в Анкоридже.
