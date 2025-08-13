РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9906 посетителей онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
1 366 15

Трамп заверил, что вопрос территорий будет обсуждать президент Украины, - Макрон

Макрон Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил во время онлайн разговора с президентом Зеленским и лидерами стран Европы, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем, ее очень четко выразил президент Трамп", - сказал Макрон.

США стремятся достичь прекращения огня в Украине во время встречи Путина и Трампа на Аляске, заявил Макрон.

"Важно, что на этой встрече Соединенные Штаты Америки действительно смогли достичь прекращения огня. И мы поддерживаем эту инициативу, вместе с новыми обменами пленными и освобождением детей", - сказал президент Франции.

Также Макрон сообщил, что лидеры во время разговора пришли к общему пониманию, что НАТО не должно быть одной из гарантий безопасности для Украины. И гарантами безопасности могут быть США и "все союзники, которые были готовы, и именно к этому мы стремимся", - сообщил президент Франции.

Читайте также: Будущее Украины не может решаться без украинцев, - Макрон 

Автор: 

Трамп Дональд (6248) Макрон Эмманюэль (1412) переговоры с Россией (1268)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Нічого вони там не домовляться. Після цього Трамп скаже, що він дуже намагався і зробив все, що міг. Давайте Трампу премію миротворця.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:54 Ответить
+2
ви читали як вміє спілкуватися "не перший, але і не другий" зі студентами?
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:53 Ответить
+2
Капець!
показать весь комментарий
13.08.2025 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це мені , це знову мені , це ще мені
показать весь комментарий
13.08.2025 17:51 Ответить
ви читали як вміє спілкуватися "не перший, але і не другий" зі студентами?
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:53 Ответить
хто ?
показать весь комментарий
13.08.2025 17:55 Ответить
дід піхто...
показать весь комментарий
13.08.2025 17:58 Ответить
Нічого вони там не домовляться. Після цього Трамп скаже, що він дуже намагався і зробив все, що міг. Давайте Трампу премію миротворця.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:54 Ответить
Капець!
показать весь комментарий
13.08.2025 17:56 Ответить
Хаха.
Писькограю давно напомнили что он ничего решать не будет
показать весь комментарий
13.08.2025 17:59 Ответить
Напомню. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:59 Ответить
Конституция у него на рояле лежит.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:16 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 18:17 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
13.08.2025 18:28 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/24557

https://t.me/ShrikeNews/24560 Роман Шрайк Ньюс:

США прагнуть досягнути припинення вогню в Україні під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці - заявив президент Франції Макрон після онлайн-зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів. За словами Макрона, Трамп висловив позицію, що територіальні питання можуть обговорюватись після припинення вогню, але лише із президентом України.
Судя по словам Макрона и Мерца, Трампу расчесали мозги в правильном направлении. Проблема в том, что такое уже было в мае.
Трамп повторял за европейцами правильные слова, но когда дошло до общения с Путиным, настройки сбились, и вместо санкций против РФ за отказ от прекращения огня мы получили серию переговоров в Стамбуле.
С большой вероятностью что-то такое произойдет и в Анкоридже.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:43 Ответить
 
 