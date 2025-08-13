Трамп заверил, что вопрос территорий будет обсуждать президент Украины, - Макрон
Президент США Дональд Трамп сообщил во время онлайн разговора с президентом Зеленским и лидерами стран Европы, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем, ее очень четко выразил президент Трамп", - сказал Макрон.
США стремятся достичь прекращения огня в Украине во время встречи Путина и Трампа на Аляске, заявил Макрон.
"Важно, что на этой встрече Соединенные Штаты Америки действительно смогли достичь прекращения огня. И мы поддерживаем эту инициативу, вместе с новыми обменами пленными и освобождением детей", - сказал президент Франции.
Также Макрон сообщил, что лидеры во время разговора пришли к общему пониманию, что НАТО не должно быть одной из гарантий безопасности для Украины. И гарантами безопасности могут быть США и "все союзники, которые были готовы, и именно к этому мы стремимся", - сообщил президент Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і це дипломований міжнародник, найкращого вузу україни.
тепер уявіть, як вміє домовлятися криворагульний гундосий юрист.
Писькограю давно напомнили что он ничего решать не будет
https://t.me/ShrikeNews/24560 Роман Шрайк Ньюс:
США прагнуть досягнути припинення вогню в Україні під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці - заявив президент Франції Макрон після онлайн-зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів. За словами Макрона, Трамп висловив позицію, що територіальні питання можуть обговорюватись після припинення вогню, але лише із президентом України.
Судя по словам Макрона и Мерца, Трампу расчесали мозги в правильном направлении. Проблема в том, что такое уже было в мае.
Трамп повторял за европейцами правильные слова, но когда дошло до общения с Путиным, настройки сбились, и вместо санкций против РФ за отказ от прекращения огня мы получили серию переговоров в Стамбуле.
С большой вероятностью что-то такое произойдет и в Анкоридже.