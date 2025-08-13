Трамп заверил, что вопрос территорий будет обсуждать президент Украины, - Макрон

Президент США Дональд Трамп сообщил во время онлайн разговора с президентом Зеленским и лидерами стран Европы, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем, ее очень четко выразил президент Трамп", - сказал Макрон.

США стремятся достичь прекращения огня в Украине во время встречи Путина и Трампа на Аляске, заявил Макрон.

"Важно, что на этой встрече Соединенные Штаты Америки действительно смогли достичь прекращения огня. И мы поддерживаем эту инициативу, вместе с новыми обменами пленными и освобождением детей", - сказал президент Франции.

Также Макрон сообщил, что лидеры во время разговора пришли к общему пониманию, что НАТО не должно быть одной из гарантий безопасности для Украины. И гарантами безопасности могут быть США и "все союзники, которые были готовы, и именно к этому мы стремимся", - сообщил президент Франции.

