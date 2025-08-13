РУС
Европа, США и НАТО укрепили общую позицию относительно Украины, - фон дер Ляйен

Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине после онлайн-разговора европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор", - написала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске между Трампом и Путиным.

Президент Еврокомиссии добавила, что лидеры и в дальнейшем будут поддерживать тесную координацию.

"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Знаючи позицію крашеного пі'дора що ви там зміцнили?
13.08.2025 19:10 Ответить
А яка ваша позиція та позиція зеленого банкрута по теріторіях, фактичному визаннню??? Цього ж ніхто не знає. Тайна, як у Омані.
13.08.2025 19:13 Ответить
Ніхто більше не хоче миру

золоті слова!
українці, теж не хочуть миру!
українці бажають перемоги!!!!
13.08.2025 19:16 Ответить
"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В переводе с европейского: нам похер, что у вас по факту откусят (ясен пень, что это уже навсегда), но мы обязуемся решительно осудить и не признать. И на карте будем вас какое-то время, как и раньше, в старых границах, рисовать. Чем не справедливый мир?
13.08.2025 19:20 Ответить
Суки трусливые, вместо того, чтобы избыточно вооружить Украину, под лицемерным предлогом "мы за мир", толкаете её к утрате 25% территории.
13.08.2025 19:29 Ответить
Та какая там позиция, ***** на Аляске стреножить и скормить диким животным...
