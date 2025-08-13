Европа, США и НАТО укрепили общую позицию относительно Украины, - фон дер Ляйен
Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине после онлайн-разговора европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.
Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор", - написала фон дер Ляйен.
Она сообщила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске между Трампом и Путиным.
Президент Еврокомиссии добавила, что лидеры и в дальнейшем будут поддерживать тесную координацию.
"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", - подчеркнула фон дер Ляйен.
золоті слова!
українці, теж не хочуть миру!
українці бажають перемоги!!!!
В переводе с европейского: нам похер, что у вас по факту откусят (ясен пень, что это уже навсегда), но мы обязуемся решительно осудить и не признать. И на карте будем вас какое-то время, как и раньше, в старых границах, рисовать. Чем не справедливый мир?