Европа, США и НАТО укрепили общую позицию относительно Украины, - фон дер Ляйен

Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине после онлайн-разговора европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор", - написала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске между Трампом и Путиным.

Президент Еврокомиссии добавила, что лидеры и в дальнейшем будут поддерживать тесную координацию.

"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", - подчеркнула фон дер Ляйен.

