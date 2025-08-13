Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію щодо України, - фон дер Ляєн

Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України після онлайн-розмови європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже хорошу розмову", – написала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що учасники розмови обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним.

Президентка Єврокомісії додала, що лідери й надалі підтримуватимуть тісну координацію.

"Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", – наголосила фон дер Ляєн.

