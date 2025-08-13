УКР
Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію щодо України, - фон дер Ляєн

Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію  щодо України після онлайн-розмови європейських лідерів з американським президентом Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже хорошу розмову", – написала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що учасники розмови обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці між Трампом і Путіним.

Президентка Єврокомісії додала, що лідери й надалі підтримуватимуть тісну координацію.

"Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру", – наголосила фон дер Ляєн.

Трамп запевнив, що питання територій обговорюватиме президент України, - Макрон

фон дер Ляєн Урсула переговори з Росією
Знаючи позицію крашеного пі'дора що ви там зміцнили?
13.08.2025 19:10 Відповісти
А яка ваша позиція та позиція зеленого банкрута по теріторіях, фактичному визаннню??? Цього ж ніхто не знає. Тайна, як у Омані.
13.08.2025 19:13 Відповісти
Ніхто більше не хоче миру

золоті слова!
українці, теж не хочуть миру!
українці бажають перемоги!!!!
13.08.2025 19:16 Відповісти
"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В переводе с европейского: нам похер, что у вас по факту откусят (ясен пень, что это уже навсегда), но мы обязуемся решительно осудить и не признать. И на карте будем вас какое-то время, как и раньше, в старых границах, рисовать. Чем не справедливый мир?
13.08.2025 19:20 Відповісти
Суки трусливые, вместо того, чтобы избыточно вооружить Украину, под лицемерным предлогом "мы за мир", толкаете её к утрате 25% территории.
13.08.2025 19:29 Відповісти
Та какая там позиция, ***** на Аляске стреножить и скормить диким животным...
